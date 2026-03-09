Κίνα: «Εσωτερική υπόθεση του Ιράν» η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Έκκληση για αποκλιμάκωση

Η Κίνα χαρακτήρισε εσωτερικό ζήτημα του Ιράν την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας, τονίζοντας ότι πρόκειται για απόφαση που ελήφθη από την ίδια την Τεχεράνη βάσει των συνταγματικών της διαδικασιών.

Σε δηλώσεις του κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Ζιακούν ανέφερε ότι το Πεκίνο έχει λάβει γνώση των εξελίξεων, επισημαίνοντας ότι η επιλογή της ιρανικής ηγεσίας αποτελεί ζήτημα που αφορά αποκλειστικά την ιρανική πλευρά και το συνταγματικό της πλαίσιο.

Παράλληλα, η κινεζική διπλωματία απηύθυνε έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ο Γκούο επανέλαβε ότι η Κίνα καλεί όλες τις πλευρές να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στον διάλογο και στις διαπραγματεύσεις, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.

Ο ίδιος υπογράμμισε επίσης ότι το Πεκίνο αντιτίθεται σε οποιαδήποτε εξωτερική ενέργεια που θα μπορούσε να στοχεύσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Όπως σημείωσε, η Κίνα απορρίπτει κάθε μορφή παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών, ανεξαρτήτως προσχημάτων, και τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν έπειτα από ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις απειλές που έχουν διατυπωθεί από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τον νέο ηγέτη της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ήδη από την Τετάρτη ότι ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα μπορούσε να αποτελέσει «στόχο», ακόμη και πριν από την επίσημη εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης «δεν θα κρατήσει για πολύ» χωρίς τη δική του έγκριση.