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ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 7,4% στις εισαγωγές και 11,9% στις εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2026
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:52 - 10 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 7,4% στις εισαγωγές και 11,9% στις εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 6.441,5 εκατ. ευρώ (7.538,3 εκατ. δολάρια) έναντι 6.958,3 εκατ. ευρώ (7.183,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 247,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 242,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 3.633,2 εκατ. ευρώ (4.277,4 εκατ. δολάρια) έναντι 4.124,3 εκατ. ευρώ (4.283,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 103,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 100,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,4%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 ανήλθε σε 2.808,3 εκατ. ευρώ (3.260,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.834,0 εκατ. ευρώ (2.899,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 0,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 144,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,6%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 141,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5% σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2025.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοενωσιακών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοενωσιακών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι(1) , βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

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