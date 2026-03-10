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Διπλή Ανάπλαση: Ο Μπακογιάννης μιλά για καθυστερήσεις – Ο Δούκας απαντά: «Καταστροφολογία»
Αυτοδιοίκηση
13:00 - 10 Μαρ 2026

Διπλή Ανάπλαση: Ο Μπακογιάννης μιλά για καθυστερήσεις – Ο Δούκας απαντά: «Καταστροφολογία»

Reporter.gr Newsroom
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Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε στον Δήμο Αθηναίων για την πορεία της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό, με τον επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης, να εκφράζει ανησυχίες για σοβαρές καθυστερήσεις στα συνοδευτικά έργα και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρης Δούκας να απαντά με έντονο τρόπο, υποστηρίζοντας ότι το έργο προχωρά κανονικά και ότι η καταστροφολογία δημιουργεί προβλήματα στην εξέλιξή του.

Οι προειδοποιήσεις Μπακογιάννη για καθυστερήσεις

Ο κ. Μπακογιάννης είχε προειδοποιήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για κίνδυνο εκτροχιασμού του χρονοδιαγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, επισημαίνοντας ότι σημαντικά «συνοδευτικά» έργα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού παρουσιάζουν σοβαρές καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται κυρίως για δύο μεγάλα έργα:

  • τα έργα οδοποιίας και τα δίκτυα ομβρίων και αποχέτευσης, προϋπολογισμού περίπου 21 εκατ. ευρώ, με αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Αύγουστο του 2026
  • τη διαμόρφωση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, ύψους περίπου 23 εκατ. ευρώ, που προβλεπόταν να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2026.

Όπως ανέφερε, οι ανάδοχοι και των δύο έργων έχουν ήδη ζητήσει παράταση 12 μηνών, επικαλούμενοι καθυστερημένη παράδοση χώρων, εμπλοκές με δίκτυα κοινής ωφέλειας, τεχνικές δυσκολίες στο υπέδαφος, αλλά και καθυστερήσεις σε εγκρίσεις και στοιχεία σύνδεσης.

Ο πρώην δήμαρχος επισήμανε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε μια περίοδο που η απορρόφηση κονδυλίων παραμένει χαμηλή. Παράλληλα προειδοποίησε ότι εάν δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες υποδομές, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς βασικές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, όπως δρόμους, δίκτυα και χώρους πρασίνου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίνων απάντησε με αιχμές κατά του κ. Μπακογιάννη, υποστηρίζοντας "όσο και αν παλεύει για να καταστρέψει ό,τι μπορεί το έργο θα γίνει". Του καταλόγισε μικροπολιτικές σκοπιμότητες και καταστροφολογία.

Δούκας: Η Διπλή Ανάπλαση δεν ανήκει σε κανέναν

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ την Τετάρτη (10/3), υποστήριξε ότι το έργο της Διπλή Ανάπλαση προχωρά κανονικά, κατηγορώντας τον προκάτοχό του Κώστας Μπακογιάννης ότι με τη στάση του δημιουργεί προβλήματα.

«Το έργο της Διπλής Ανάπλασης δεν είναι ούτε δικό μου ούτε του κ. Μπακογιάννη. Αφορά την Αθήνα και τον Παναθηναϊκός και χρειάζεται προσοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επιχειρείται να παρουσιαστεί μια εικόνα στασιμότητας που –κατά τον ίδιο– δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Οι απαλλοτριώσεις στον Ελαιώνα

Ο δήμαρχος απέδωσε μεγάλο μέρος των καθυστερήσεων στις απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων στον Ελαιώνα, διαδικασία που –όπως είπε– παρέμενε ανεκτέλεστη για δεκαετίες παρά το Προεδρικό Διάταγμα του 1995.

Όπως εξήγησε, η σημερινή δημοτική αρχή προχώρησε στη διαδικασία «7Α», με την οποία το Δημόσιο καταβάλλει το 70% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή καθορίζεται δικαστικά, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις και να προχωρήσουν τα έργα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία καθυστέρησε περίπου έναν χρόνο λόγω δικαστικών αποφάσεων, αλλά πλέον έχει ολοκληρωθεί.

Τώρα προχωρούν τα έργα

Ο κ. Δούκας διευκρίνισε ότι οι απαλλοτριώσεις αφορούσαν κυρίως τον περιβάλλοντα χώρο και τα συνοδευτικά έργα του γηπέδου του Παναθηναϊκού και όχι το ίδιο το γήπεδο.

«Οι εργολάβοι δεν είχαν όλα τα μέτωπα στη διάθεσή τους. Τώρα τα έχουν και όλοι τρέχουν για να προχωρήσει το έργο», ανέφερε, τονίζοντας ότι υπάρχει πλήρης συνεργασία με την κυβέρνηση για την υλοποίηση της ανάπλασης.

Πρόοδος στο γήπεδο και στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ακόμη ότι το ποδοσφαιρικό γήπεδο στον Βοτανικό προχωρά με καλούς ρυθμούς, ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Όπως σημείωσε, τα σχέδια εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει χωματουργικές εργασίες στην περιοχή. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί και ο σχετικός διαγωνισμός για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, καθώς πρόκειται για έργο ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ο κ. Δούκας επανέλαβε ότι η Διπλή Ανάπλαση αποτελεί μια μεγάλη αστική παρέμβαση για την Αθήνα, η οποία –όπως είπε– προχωρά παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 13:16
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