Τα ΗΑΕ κλείνουν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της περιοχής μετά από επίθεση drone

Το συγκρότημα Ruwais αποτελεί κεντρικό κόμβο για τις ενεργειακές δραστηριότητες του εμιράτου του Άμπου Ντάμπι, με δυνατότητα διύλισης έως και 922.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως. Παράλληλα φιλοξενεί σημαντικές μονάδες χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και βιομηχανικών αερίων.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι επιβεβαίωσε ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν πυρκαγιά σε εγκατάσταση του συγκροτήματος μετά από επίθεση με drone, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Δεν έγινε, ωστόσο, γνωστό ποια συγκεκριμένη εγκατάσταση επλήγη.

Η επίθεση εντάσσεται σε μια σειρά πληγμάτων που έχει εξαπολύσει η Τεχεράνη εναντίον γειτονικών χωρών, ως απάντηση στην επίθεση ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν. Οι επιθέσεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ — ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης πετρελαίου παγκοσμίως, από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία ενεργειακής ανάλυσης IIR Energy, η ADNOC διέκοψε τη λειτουργία της βασικής μονάδας απόσταξης αργού στο διυλιστήριο Ruwais 2, δυναμικότητας 417.000 βαρελιών ημερησίως, ενώ εξετάζεται γενική διακοπή λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Ήδη από τις 6 Μαρτίου η εταιρεία είχε περιορίσει τη λειτουργία αρκετών μονάδων στο διυλιστήριο Ruwais 1 λόγω της περιφερειακής έντασης.

Παράλληλα, επιθέσεις έχουν επηρεάσει και άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προκαλώντας προσωρινές διακοπές λειτουργίας διυλιστηρίων και μείωση της παραγωγής πετρελαίου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Amin Nasser, προειδοποίησε μάλιστα για «καταστροφικές συνέπειες» σε περίπτωση που παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ.