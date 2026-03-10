Κεφαλογιάννης: Υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση των 7 Canadair CL-415

Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, η τελετή για την υπογραφή της σύμβασης, για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση επτά (7) αεροσκαφών Canadair CL-415, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η σύμβαση αφορά την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων και των συστημάτων πλοήγησης των αεροσκαφών, με την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού αεροηλεκτρονικής που βασίζεται στη φιλοσοφία του «γυάλινου πιλοτηρίου» (glass cockpit). Στο πλαίσιο αυτό, η σύμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση της απαρχαίωσης υφιστάμενων συστημάτων και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Ταυτόχρονα, αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία, την ασφάλεια πτήσεων και την αποτελεσματικότητα των αεροσκαφών στις αποστολές αεροπυρόσβεσης.

Ο Υπουργός, κατά την ομιλία του, υπογράμμισε ότι τα αεροσκάφη Canadair αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αλλά και ουσιαστικά εργαλεία της ελληνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μέσα που έχουν συνδεθεί τόσο με την εμπειρία των πολιτών σε δύσκολες συνθήκες όσο και με την καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή». Όπως τόνισε, για πολλές περιοχές της χώρας η εικόνα ενός Canadair στον ουρανό δεν είναι απλώς ένα επιχειρησιακό μέσο, αλλά συχνά το πρώτο σημάδι ότι η πολιτεία είναι παρούσα και ότι η μάχη έχει ξεκινήσει.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε, ότι η απόφαση για τον εκσυγχρονισμό επτά αεροσκαφών τύπου CL-415 δεν αφορά μόνο μια τεχνική παρέμβαση, αλλά τη συνολική επιχειρησιακή αναβάθμιση της πλατφόρμας και τη διασφάλιση ότι ένας σύγχρονος στόλος για τη χώρα θα συνεχίσει να επιχειρεί με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας για πολλά επόμενα χρόνια. «Δεν πρόκειται απλώς για επένδυση στη συντήρηση ενός ιπτάμενου μέσου, αλλά στη συνέχεια και στη διαρκή επιχειρησιακή ικανότητα ενός στόλου που έχει αποδείξει την αξία του στην πράξη».

Ο κ. Κεφαλογιάννης επεσήμανε ότι η τεχνολογία και οι κανονισμοί ασφαλείας εξελίσσονται, ενώ παράλληλα εξελίσσονται και οι φυσικοί κίνδυνοι, με την κλιματική κρίση να έχει αλλάξει τα δεδομένα των δασικών πυρκαγιών στη Μεσόγειο, καθιστώντας τις αντιπυρικές περιόδους μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές. Σε αυτό το περιβάλλον, όπως ανέφερε, η προσαρμογή των μέσων αποτελεί επιλογή ευθύνης.

Τόνισε ότι με την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής «τα αεροσκάφη αποκτούν σύγχρονες επιχειρησιακές δυνατότητες, ενισχύεται η διαθεσιμότητα του στόλου και βελτιώνεται η ασφάλεια των πτήσεων, ενώ τα νέα ψηφιακά συστήματα στο πιλοτήριο προσφέρουν στα πληρώματα καλύτερη εικόνα της κατάστασης και υποστηρίζουν την ταχύτερη και πιο ακριβή λήψη αποφάσεων».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο εκσυγχρονισμός δημιουργεί τεχνολογική συνέχεια με τη νέα γενιά αεροσκαφών τύπου 515 που η Ελλάδα θα αρχίσει να παραλαμβάνει από το 2028, επισημαίνοντας ότι επίκειται η παραλαβή και επτά νέων αεροσκαφών ιδίου τύπου, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα τη χώρα με τον μεγαλύτερο στόλο αυτού του τύπου παγκοσμίως, με συνολικά 14 αεροσκάφη.

Κλείνοντας, αναφερόμενος στο κόστος της σύμβασης σημείωσε ότι η συμφωνία έχει προϋπολογισμό 43 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται μέσω δανείου της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Προστασίας “ΑΙΓΙΣ”, ενώ ως προς το χρονοδιάγραμμα ανέφερε ότι «η υλοποίηση θα ξεκινήσει με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται το 2027 και θα ολοκληρωθεί το 2030», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στον εκσυγχρονισμό των μέσων Πολιτικής Προστασίας, «ώστε όταν η χώρα δοκιμάζεται, τα μέσα να είναι εκεί, έτοιμα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά».

Ο Αντιπρόεδρος Προγραμμάτων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της De Havilland Canada, Jean-Philippe Côté, ανέφερε ότι τα Canadair CL-415 θα εξοπλιστούν με σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας, ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την επικοινωνία και την ετοιμότητα του ελληνικού στόλου. Παράλληλα, τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί ταυτόχρονα ευθύνη και προνόμιο για την εταιρεία, η οποία δεσμεύεται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα υψηλής ποιότητας σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς μεταξύ Καναδά και Ελλάδας.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Αναπλητωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός ακόμα κρίσιμου έργου του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, που δημοπράτησε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου (PPF), για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Το PPF έχει ολοκληρώσει με διαφάνεια και ταχύτητα το σύνολο των έργων που του έχουν ανατεθεί από το Υπουργείο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 100 συμβάσεις συνολικού ύψους ενος (1) δισ. ευρώ, με πάνω από 50 διαφορετικούς αναδόχους, επιτυγχάνοντας μάλιστα σημαντικές εκπτώσεις άνω των 35 εκατ. ευρώ. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με την ιδια προσήλωση να ωριμάζουμε και να δημοπρατούμε τα έργα που μας έχει αναθέσει η Πολιτεία προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής οικονομίας.»

Από την πλευρά της η Πρέσβης του Καναδά στην Αθήνα, Sonya Juanita Thissen, δήλωσε πως με την υπογραφή της σύμβασης, σηματοδοτείται ένα σημαντικό ορόσημο στη μακροχρόνια συνεργασία Ελλάδας-Καναδά, τονίζοντας ότι η στιγμή αυτή αποτελεί απόδειξη των ισχυρών δεσμών που ενώνουν τις δύο χώρες, βασισμένων σε κοινές αξίες, αμοιβαίο σεβασμό και δεκαετίες στενής συνεργασίας. Όπως ανέφερε, ο Καναδάς και η Ελλάδα έχουν χτίσει μια σχέση που χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και δέσμευση για το κοινό καλό και τόνισε ότι «η σημερινή σύμβαση διασφαλίζει πως η Ελλάδα παραμένει εξοπλισμένη με μερικά από τα πιο ικανά και αξιόπιστα πυροσβεστικά αεροσκάφη στον κόσμο». Κλείνοντας, σημείωσε ότι η υπογραφή αποτελεί επένδυση στην ανθεκτικότητα, την ετοιμότητα και την ασφάλεια των μελλοντικών γενεών και ενισχύει τη συνεργασία Ελλάδας και Καναδά απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης , ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, στελέχη της PROJECT TASK FORCE (PTF) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο επικεφαλής τομέα προμηθειών και υπηρεσιών της ομάδας ΑΙΓΙΣ του Yπερταμείου, κ. Γιώργος Δαββέτας καθώς και στελέχη, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος και στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ολόκληρη η ομιλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

«Τα αεροσκάφη Canadair αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, αλλά και ουσιαστικά εργαλεία της ελληνικής προσπάθειας, για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Είναι μέσα τα οποία έχουν συνδεθεί με την εμπειρία των πολιτών σε δύσκολες συνθήκες, αλλά και με την καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Για πολλές περιοχές της χώρας μας, η εικόνα ενός Canadair στον ουρανό δεν είναι απλώς ένα επιχειρησιακό μέσο. Είναι συχνά το πρώτο σημάδι ότι η πολιτεία είναι παρούσα και στην ουσία ότι η μάχη με την κυριαρχία έχει ξεκινήσει. Γι' αυτό και η απόφαση να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε τον εκσυγχρονισμό επτά αεροσκαφών τύπου CL - 415 δεν αφορά απλώς μια τεχνική παρέμβαση. Αφορά την συνολική επιχειρησιακή τους αναβάθμιση, την αναβάθμιση της πλατφόρμας, αλλά και την διασφάλιση ότι ένας χρήσιμος στόλος για την χώρα θα συνεχίσει να επιχειρεί με σύγχρονες προδιαγραφές, ασφαλείας και αξιοπιστίας για πολλά επόμενα χρόνια. Με λίγα λόγια, δεν επενδύουμε απλώς στην συντήρηση ενός ιπτάμενου μέσου, αλλά στην συνέχεια και στην διαρκή επιχειρησιακή ικανότητα ενός στόλου, ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του στην πράξη.

Κυρίες και κύριοι, η τεχνολογία και οι κανονισμοί ασφαλείας εξελίσσονται. Όμως μαζί με αυτά εξελίσσονται, δυστυχώς, και οι φυσικοί κίνδυνοι. Η κλιματική κρίση έχει αλλάξει τα δεδομένα των δασικών πυρκαγιών στη Μεσόγειο. Οι αντιπυρικές περίοδοι έχουν γίνει μεγαλύτερες, πιο απαιτητικές και είναι μεγαλύτερη η πίεση στα επιχειρησιακά μέσα, που συνεχώς αυξάνεται. Σε αυτό το περιβάλλον, η προσαρμογή των μέσων μας δεν είναι επιλογή πολυτέλειας, αλλά μια επιλογή ευθύνης. Ο εκσυγχρονισμός, ο οποίος ξεκινάει σήμερα, απαντά σε μια πραγματική ανάγκη. Στην σταδιακή παλαίωση των τεχνολογικών συστημάτων ενός στόλου, που υπηρετεί τη χώρα για δεκαετίες. Με την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής τους αρχιτεκτονικής τα αεροσκάφη αυτά αποκτούν σύγχρονες επιχειρησιακές δυνατότητες και διασφαλίζεται ότι συνεχίζουν να επιχειρούν με αξιοπιστία αλλά και υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τα πολλά επόμενα χρόνια. Γιατί στην Πολιτική Προστασία και η αξιοπιστία των μέσων δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα, είναι και ζήτημα εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, ενισχύει τη διαθεσιμότητα του στόλου, σε μια περίοδο που οι επιχειρησιακές ανάγκες αυξάνονται, κάθε αεροσκάφος που παραμένει στο έδαφος αποτελεί πραγματική απώλεια δυνατοτήτων. Η καλύτερη τεχνική υποστήριξη και τα σύγχρονα συστήματα διάγνωσης επιτρέπουν ταχύτερη συντήρηση και περισσότερα διαθέσιμα μέσα, όταν πραγματικά χρειάζονται. Επίσης, ενισχύεται η ασφάλεια των πτήσεων. Οι αποστολές δασοπυρόσβεσης εκτελούνται σε δύσκολες συνθήκες, δηλαδή σε χαμηλά ύψη, σε περιβάλλον καπνού και με πολλαπλά εναέρια μέσα να επιχειρούν ταυτόχρονα. Τα νέα ψηφιακά συστήματα στο πιλοτήριο προσφέρουν στα πληρώματα καλύτερη εικόνα της κατάστασης και ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, βελτιώνεται η επιχειρησιακή λειτουργία των αεροσκαφών. Η ενοποιημένη παρουσίαση δεδομένων στο πιλοτήριο επιτρέπει ταχύτερη και πιο ακριβή λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης χρόνου και στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, πολλές φορές η ποιότητα της πληροφορίας κάνει τη διαφορά. Υπάρχει όμως και μια ακόμη διάσταση με ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του στόλου.

Ο εκσυγχρονισμός αυτός δημιουργεί τεχνολογική συνέχεια με τη νέα γενιά αεροσκαφών τύπου 515, τα οποία η χώρα μας θα ξεκινήσει να παραλαμβάνει από το 2028. Θυμίζω ότι επίκειται η παραλαβή επτά νέων αεροσκαφών τύπου 515, συνεπώς η χώρα μας ίσως να καταστεί η πρώτη παγκοσμίως με τον μεγαλύτερο στόλο αυτού του τύπου. Δηλαδή 7+7 συνολικά αεροσκάφη τα οποία θα αποτελούν το εθνικό στόλο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια κοινή τεχνολογική βάση που διευκολύνει την εκπαίδευση την τεχνική υποστήριξη αλλά και την ομαλή ένταξη για των νέων μέσων του συνολικού μας στόλου. Με απλά λόγια δεν επενδύουμε μόνο στα Canadair, αλλά επενδύουμε και στη συνέχεια του στόλου. Η συμφωνία που υπογράφεται σήμερα διαθέτει ένα σαφές οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 43 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται μέσω του δανείου της ΕΤΕπ και εντάσσεται στο μεγάλο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή το ΑΙΓΙΣ. Η υλοποίηση θα ξεκινήσει σταδιακά με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται εντός του 2027 και η ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθεί το 2030, έτσι ώστε η επιχειρησιακή εικόνα του στόλου να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το έργο συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση πληρωμάτων και τεχνικού προσωπικού καθώς και τεχνική υποστήριξη. Έτσι, διαμορφώνεται και λειτουργεί με τρόπο που να συντηρείτε αποτελεσματικά για πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι εργάστηκαν για την επίτευξη αυτού του δύσκολου στόλου με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημερινή συμφωνία, ξεκινώντας από το ΤΑΥΠΕΔ, νυν Υπερταμείο, που ανέλαβε την ωρίμανση και τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, στα στελέχη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που εργάστηκαν για την προετοιμασία του έργου, στα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Πολεμικής Αεροπορίας που συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τη σημασία αυτών των μέσων. Η σημερινή συμφωνία είναι ένα ακόμη βήμα στον εκσυγχρονισμό των μέσων Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Είναι μια επιλογή να επενδύσουμε εγκαίρως στις δυνατότητες του κράτους, πριν βρεθούμε μπροστά στις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουμε γιατί τελικά η ουσία της Πολιτικής Προστασίας είναι απλή: όταν η χώρα δοκιμάζεται, τα μέσα πρέπει να είναι εκεί. Έτοιμα. Αξιόπιστα. Και αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ πολύ».