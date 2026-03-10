Νετανιάχου προς Ιρανούς: Έχετε την ευκαιρία να ανατρέψετε το καθεστώς - Είμαστε ο σύμμαχός σας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε μήνυμα στο X προς τον λαό του Ιράν, καλώντας τους να δράσουν για την ανατροπή του καθεστώτος και υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είναι οι «καλύτεροι σύμμαχοί τους».

Στο μήνυμα του, ο Νετανιάχου σημειώνει: «Ζητήσατε βοήθεια και η βοήθεια ήρθε. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή πλησιάζει γρήγορα, θα σας παραδώσουμε τη σκυτάλη. Να είστε έτοιμοι να αδράξετε τη στιγμή».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τονίζει ότι διεξάγεται ένας ιστορικός πόλεμος για την ελευθερία και ότι το πλήγμα κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης είναι πρωτοφανές: «Χτυπάμε τους τυράννους της Τεχεράνης πιο σκληρά από ποτέ. Ο Αγιατολάχ δεν υπάρχει πια, αλλά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν θα αντικατασταθεί από έναν άλλο τύραννο. Η δράση σας είναι απαραίτητη. Δημιουργούμε τις συνθήκες για να το κάνετε».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν πλήξει «αμέτρητους στόχους του καθεστώτος», εξουδετερώνοντας χιλιάδες μέλη των Φρουρών της Επανάστασης και εκατοντάδες πυραυλικούς εκτοξευτές, με στόχο να προστατευτεί ο ιρανικός λαός: «Είμαστε ο σύμμαχός σας. Ο καλύτερος σύμμαχός σας».

Παράλληλα, ο Ισραηλινός ηγέτης διαβεβαιώνει ότι η στρατηγική σέβεται την κυριαρχία, τον πολιτισμό και την κληρονομιά του Ιράν: «Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους τυράννους που σας τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες. Οι Αγιατολάχ και οι ακόλουθοί τους έχουν τραπεί σε φυγή – αλλά δεν έχουν πού να κρυφτούν. Τις επόμενες μέρες θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να αδράξετε το πεπρωμένο σας. Τα όνειρά σας θα γίνουν πραγματικότητα».

Το μήνυμα καταλήγει με την επαναλαμβανόμενη προτροπή προς τον ιρανικό λαό να είναι έτοιμος να αξιοποιήσει την ευκαιρία: «Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η ώρα πλησιάζει γρήγορα, θα σας παραδώσουμε τη σκυτάλη. Να είστε έτοιμοι να αδράξετε τη στιγμή!».