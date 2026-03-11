Bloomberg: G7 και ΕΕ σε κινητικότητα για τη συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου

Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7) διεξάγουν σήμερα (11/3) το απόγευμα συνομιλίες για να συζητήσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στις ενεργειακές προμήθειες, καθώς οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητούν τρόπους περιορισμού των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων για τους πολίτες τους.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκράτησης της αύξησης των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από τη σύγκρουση, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) πρότεινε στα κράτη μέλη του να απελευθερώσουν από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης έως και 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, κάτι που θα αποτελούσε την μεγαλύτερη αντίστοιχη κίνηση στην ιστορία του οργανισμού.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα εκπροσωπηθεί στη συζήτηση της G7 από κορυφαία στελέχη της, θα συγκεντρώσει αύριο την ομάδα συντονισμού για το πετρέλαιο της ΕΕ. Νωρίτερα σήμερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ εξετάζει μέτρα για τον περιορισμό της επίδρασης του φυσικού αερίου στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την περιοχή - συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας θέσπισης ανώτατου ορίου στην τιμή.

«Είναι κρίσιμο να μειώσουμε τον αντίκτυπο στο κόστος όταν το αέριο καθορίζει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας», είπε η φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

«Προετοιμάζουμε διάφορες επιλογές: καλύτερη χρήση Συμφωνιών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και συμβάσεων διαφορών (contracts for difference), μέτρα κρατικής ενίσχυσης, εξετάζουμε επιδότηση ή θέσπιση ανώτατης τιμής στο αέριο», πρόσθεσε.

Η ΕΕ είχε δημιουργήσει μηχανισμό έκτακτης θέσπισης ανώτατου ορίου τιμών φυσικού αερίου κατά την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τη πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, αν και ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε.

Η φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε επίσης το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS) της ΕΕ, τον ακρογωνιαίο λίθο της πράσινης πολιτικής του μπλοκ, έναντι της κριτικής που ασκείται από επιχειρηματικούς φορείς.

«Χωρίς το ETS, θα καταναλώναμε τώρα 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα περισσότερου φυσικού αερίου, καθιστώντας μας και πάλι πιο ευάλωτους, πιο εξαρτημένους και πιο αδύναμους», είπε η φον ντερ Λάιεν. «Άρα χρειαζόμαστε το ETS. Αλλά χρειαζόμαστε να το εκσυγχρονίσουμε».

Πιο άμεσα μέτρα που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την περιοχή για να περιοριστεί η αύξηση των τιμών περιλαμβάνουν την επιβολή ανώτατου ορίου κέρδους στα καύσιμα και τα τρόφιμα για τους επόμενους τρεις μήνες στην Ελλάδα, καθώς και την απαγόρευση στα πρατήρια καυσίμων στη Γερμανία να αυξάνουν την τιμή των καυσίμων περισσότερες από μία φορά την ημέρα.