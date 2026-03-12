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Μικς: Έντονη αντίδραση του Δημοκρατικού βουλευτή για τα τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου
Ειδήσεις
22:20 - 12 Μαρ 2026

Μικς: Έντονη αντίδραση του Δημοκρατικού βουλευτή για τα τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη αντίδρασή του για την ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου εξέφρασε ο Δημοκρατικός βουλευτής των ΗΠΑ Γκρέγκορι Μικς, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στους λογαριασμούς της Επιτροπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός βουλευτής υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια «υπονομεύει την κυριαρχία της Κύπρου και θα συμβάλει μόνο στην αύξηση των εντάσεων στην περιοχή». Παράλληλα, κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «να αλλάξει άμεσα πορεία».

Η τοποθέτηση του Μικς έρχεται μετά την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ότι έξι μαχητικά F-16, μαζί με συστήματα αεράμυνας, αναπτύχθηκαν τη Δευτέρα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, το οποίο τελεί υπό τουρκική κατοχή. Η Άγκυρα υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, στο πλαίσιο των εξελίξεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα αεροσκάφη είναι αμερικανικής κατασκευής και αποκτήθηκαν μέσω προγραμμάτων πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία για τις εξαγωγές όπλων – και ειδικότερα τον Νόμο περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων (Arms Export Control Act) – ο στρατιωτικός εξοπλισμός που παραχωρείται σε τρίτες χώρες πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για νόμιμη άμυνα ή για χρήσεις που έχουν εγκριθεί από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων σε περιοχές που συνδέονται με στρατιωτική κατοχή ή σε εδάφη που δεν αναγνωρίζονται διεθνώς ενδέχεται να θεωρηθεί παραβίαση των όρων υπό τους οποίους εγκρίθηκε η μεταφορά τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ως μοναδικό νόμιμο κράτος στο νησί την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το ζήτημα της χρήσης αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού στην Κύπρο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Ουάσιγκτον. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, το αμερικανικό Κογκρέσο είχε επιβάλει προσωρινό εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, κρίνοντας ότι αμερικανικά όπλα χρησιμοποιήθηκαν κατά τρόπο που παραβίαζε τους όρους των εξαγωγών.

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