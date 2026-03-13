Πυρά Μερτς κατά Τραμπ για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων έναντι της Ρωσίας

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή (13/3) για την προσωρινή άρση ορισμένων κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, μια κίνηση που έγινε με στόχο τη μείωση των αυξημένων τιμών ενέργειας μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Oι ΗΠΑ ήραν προσωρινά ορισμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας αργά το βράδυ της Πέμπτης (12/3), επιτρέποντας την παράδοση και πώληση ρωσικού πετρελαίου που είχε μείνει ακινητοποιημένο στη θάλασσα.

«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι λάθος», δήλωσε ο Μερτς, μιλώντας μαζί με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε. «Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα τιμών, αλλά όχι πρόβλημα προσφοράς. Υπό αυτή την έννοια, θα ήθελα να γνωρίζω ποιοι άλλοι παράγοντες οδήγησαν την αμερικανική κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση».

Ο Μερτς ανέφερε ότι η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης αποτέλεσε έκπληξη το πρωί της Παρασκευής, διαψεύδοντας τις ελπίδες του ότι η Ουάσινγκτον θα απέφευγε ένα τέτοιο βήμα, καθώς άλλα μέλη της G7 είχαν παροτρύνει έντονα τον Τραμπ να μην χαλαρώσει την πίεση προς τη Μόσχα κατά τη διάρκεια κοινής τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα εκμεταλλευτεί τον πόλεμο στο Ιράν για να αποδυναμώσει την Ουκρανία», δήλωσε ο Μερτς. «Ούτε θα επιτρέψουμε στη Μόσχα να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ στην ανατολική του πτέρυγα και εδώ στον βορρά».

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι η Γερμανία, μαζί με τους εταίρους της στην G7 και το Ισραήλ, εργάζεται για τον τερματισμό του πολέμου. Επανέλαβε επίσης την ανησυχία του ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν διαθέτουν σαφή στρατηγική για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Με δεδομένη την εκτόξευση των τιμών ενέργειας, ο Μερτς ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει αποδέσμευση διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου, μεταξύ άλλων και από τη Γερμανία, κάτι που —όπως είπε— «θα συμβάλει σε κάποιο βαθμό στον μετριασμό των τιμών ενέργειας».