ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στουμπ: Η Φινλανδία δεν θα φιλοξενήσει πυρηνικά σε περίοδο ειρήνης
Ειδήσεις
17:42 - 13 Μαρ 2026

Στουμπ: Η Φινλανδία δεν θα φιλοξενήσει πυρηνικά σε περίοδο ειρήνης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Φινλανδία μέλος του NATO, δεν σκοπεύει να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα στο έδαφός της σε περίοδο ειρήνης, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ευθυγραμμίζοντας τη θέση της χώρας με τις πολιτικές των γειτονικών σκανδιναβικών κρατών.

Ο πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές αφού η φινλανδική κυβέρνηση παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα σχέδια για την άρση μιας μακροχρόνιας απαγόρευσης που αφορά τα πυρηνικά όπλα στο έδαφος της χώρας, προκαλώντας επικρίσεις τόσο από τη γειτονική Ρωσία όσο και από κόμματα της φινλανδικής αντιπολίτευσης.

«Η Φινλανδία δεν χρειάζεται πυρηνικά όπλα σε καιρό ειρήνης. Πρόκειται για πυρηνική αποτροπή — μια αποτροπή που υπάρχει ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθούν», δήλωσε ο Στουμπ σε δημοσιογράφους στο Ελσίνκι την Παρασκευή (13/3).

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα αντιδράσει εάν η Φινλανδία τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στο έδαφός της και ότι μια τέτοια κίνηση θα καθιστούσε τη σκανδιναβική χώρα πιο ευάλωτη.

«Πρόκειται για μια δήλωση που οδηγεί σε κλιμάκωση των εντάσεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε τότε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Dmitry Peskov.

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Φινλανδίας, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών της επόμενης χρονιάς, έχει δηλώσει ότι η Φινλανδία θα πρέπει να καταστήσει σαφές πως δεν επιθυμεί πυρηνικά όπλα στο έδαφός της σε περίοδο ειρήνης.

Η Φινλανδία έχει μακρά παράδοση διαμόρφωσης ευρείας πολιτικής συναίνεσης μεταξύ των κομμάτων όταν εισάγονται σημαντικές νομοθετικές αλλαγές που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τα πυρηνικά ήταν απαραίτητη ώστε η χώρα να αξιοποιήσει πλήρως την αποτρεπτική και αμυντική ισχύ του ΝΑΤΟ και να ευθυγραμμιστεί με τους σκανδιναβικούς γείτονές της.

Ο νόμος περί πυρηνικής ενέργειας της Φινλανδίας, που ψηφίστηκε το 1987, απαγορεύει την εισαγωγή, την κατασκευή, την κατοχή και την πυροδότηση πυρηνικών εκρηκτικών στο έδαφος της χώρας — διάταξη που ορισμένοι Φινλανδοί θεωρούν ότι σε περίπτωση πολέμου θα ωφελούσε μόνο τη Ρωσία.

Παρότι η Φινλανδία διατήρησε ουδέτερη στάση κατά την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, το 2023 εντάχθηκε στη συμμαχία του ΝΑΤΟ ως απάντηση στην πλήρους κλίμακας εισβολή της πυρηνικά εξοπλισμένης Ρωσίας στην Ουκρανία την προηγούμενη χρονιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μία εταιρεία, 27 χώρες: Το σχέδιο της ΕΕ για πανευρωπαϊκούς κανόνες επιχειρήσεων
Ειδήσεις

Μία εταιρεία, 27 χώρες: Το σχέδιο της ΕΕ για πανευρωπαϊκούς κανόνες επιχειρήσεων

Ιταλία: Ρωσικό τάνκερ με υγραέριο πλέει ακυβέρνητο κοντά στη Μάλτα - Σύσκεψη υπό τη Μελόνι
Ειδήσεις

Ιταλία: Ρωσικό τάνκερ με υγραέριο πλέει ακυβέρνητο κοντά στη Μάλτα - Σύσκεψη υπό τη Μελόνι

Stellantis: Τέρμα η εξ αποστάσεως εργασία – Επιστροφή στα γραφεία για αύξηση της αποδοτικότητας
Επιχειρήσεις

Stellantis: Τέρμα η εξ αποστάσεως εργασία – Επιστροφή στα γραφεία για αύξηση της αποδοτικότητας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νετανιάχου: Το Ιράν δε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα όσο είμαι πρωθυπουργός
Ειδήσεις

Νετανιάχου: Το Ιράν δε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα όσο είμαι πρωθυπουργός

Στουμπ: Η ΕΕ να φτάσει τα 40 μέλη – Να εξεταστεί ένταξη Τουρκίας και Καναδά
Ειδήσεις

Στουμπ: Η ΕΕ να φτάσει τα 40 μέλη – Να εξεταστεί ένταξη Τουρκίας και Καναδά

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος
Ειδήσεις

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν
Ειδήσεις

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/06/2026 - 20:09

S&P Global Ratings: Αναβάθμιση της ΔΕΗ σε «BB» με σταθερό outlook

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 19:59

Citi, JP Morgan και Barclays «ψηφίζουν» τις ευρωπαϊκές μετοχές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
18/06/2026 - 19:29

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 19:22

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες κατηγορούν το Ισραήλ για εμπρησμούς τζαμιών στη Δυτική Όχθη

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 19:05

Alter Ego Media: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή στους μετόχους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:54

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη για οικονομικές ατασθαλίες ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα

Τεχνολογία
18/06/2026 - 18:45

Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημόσια Διοίκηση: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μαζί» για ένα ψηφιακό μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:34

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

Πολιτική
18/06/2026 - 18:22

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να διεκδικήσει ρήτρα για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 18:10

Accenture: Ανακοίνωσε εξαγορές $4,18 δισ. στην κυβερνοασφάλεια, αλλά στο Χρηματιστήριο έκανε «βουτιά» 14%

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:52

Ταγιάνι: Ιταλικό εμπορικό πλοίο ανάμεσα στα πρώτα που πέρασαν το Ορμούζ

Πολιτική
18/06/2026 - 17:48

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση €286 εκατ. στο Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και Καινοτομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:34

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει «φρένο» στον αφοπλισμό χρηστών κάνναβης

Ναυτιλία
18/06/2026 - 17:34

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Σχόλια Αγοράς
18/06/2026 - 17:27

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:17

Γάζα: Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:14

Η Ουκρανία χτυπά την καρδιά της Μόσχας – Παραλύουν αεροδρόμια και οδικό δίκτυο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/06/2026 - 17:01

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 16:50

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 16:50

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:43

Φωτιά στο Κορωπί - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πολιτική
18/06/2026 - 16:31

Συλλυπητήριο μήνυμα Χρηστίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:15

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:00

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις ανεργίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:57

Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Πολιτική
18/06/2026 - 15:47

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Οικονομία
18/06/2026 - 15:35

Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:34

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 15:25

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ

Περιβάλλον
18/06/2026 - 15:16

ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: Έκκληση για χρηματοδότηση €202 εκατ. ώστε να προστατευθούν 8,8 εκατ. άνθρωποι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ