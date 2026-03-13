Στουμπ: Η Φινλανδία δεν θα φιλοξενήσει πυρηνικά σε περίοδο ειρήνης

Η Φινλανδία μέλος του NATO, δεν σκοπεύει να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα στο έδαφός της σε περίοδο ειρήνης, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ευθυγραμμίζοντας τη θέση της χώρας με τις πολιτικές των γειτονικών σκανδιναβικών κρατών.

Ο πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές αφού η φινλανδική κυβέρνηση παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα σχέδια για την άρση μιας μακροχρόνιας απαγόρευσης που αφορά τα πυρηνικά όπλα στο έδαφος της χώρας, προκαλώντας επικρίσεις τόσο από τη γειτονική Ρωσία όσο και από κόμματα της φινλανδικής αντιπολίτευσης.

«Η Φινλανδία δεν χρειάζεται πυρηνικά όπλα σε καιρό ειρήνης. Πρόκειται για πυρηνική αποτροπή — μια αποτροπή που υπάρχει ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθούν», δήλωσε ο Στουμπ σε δημοσιογράφους στο Ελσίνκι την Παρασκευή (13/3).

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα αντιδράσει εάν η Φινλανδία τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στο έδαφός της και ότι μια τέτοια κίνηση θα καθιστούσε τη σκανδιναβική χώρα πιο ευάλωτη.

«Πρόκειται για μια δήλωση που οδηγεί σε κλιμάκωση των εντάσεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε τότε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Dmitry Peskov.

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Φινλανδίας, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών της επόμενης χρονιάς, έχει δηλώσει ότι η Φινλανδία θα πρέπει να καταστήσει σαφές πως δεν επιθυμεί πυρηνικά όπλα στο έδαφός της σε περίοδο ειρήνης.

Η Φινλανδία έχει μακρά παράδοση διαμόρφωσης ευρείας πολιτικής συναίνεσης μεταξύ των κομμάτων όταν εισάγονται σημαντικές νομοθετικές αλλαγές που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τα πυρηνικά ήταν απαραίτητη ώστε η χώρα να αξιοποιήσει πλήρως την αποτρεπτική και αμυντική ισχύ του ΝΑΤΟ και να ευθυγραμμιστεί με τους σκανδιναβικούς γείτονές της.

Ο νόμος περί πυρηνικής ενέργειας της Φινλανδίας, που ψηφίστηκε το 1987, απαγορεύει την εισαγωγή, την κατασκευή, την κατοχή και την πυροδότηση πυρηνικών εκρηκτικών στο έδαφος της χώρας — διάταξη που ορισμένοι Φινλανδοί θεωρούν ότι σε περίπτωση πολέμου θα ωφελούσε μόνο τη Ρωσία.

Παρότι η Φινλανδία διατήρησε ουδέτερη στάση κατά την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, το 2023 εντάχθηκε στη συμμαχία του ΝΑΤΟ ως απάντηση στην πλήρους κλίμακας εισβολή της πυρηνικά εξοπλισμένης Ρωσίας στην Ουκρανία την προηγούμενη χρονιά.