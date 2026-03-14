Αραγτσί: Τα Στενά του Ορμούζ «κλειστά» μόνο για εχθρούς και συμμάχους τους

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Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τόνισε ότι η Τεχεράνη είναι ανελέητη απέναντι στους στόχους Αμερικανικών συμφερόντων αλλά θα ενεργήσει με προσοχή για να αποφευχθεί η βλάβη σε κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ επεσήμανε ότι: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν και τους συμμάχους τους».

Το Ιράν δήλωσε το Σάββατο ότι θα πλήξει εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, εάν δεχθούν επίθεση οι ενεργειακές υποδομές του.