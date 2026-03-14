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Κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή: Στην αντεπίθεση το Ιράν, αναστέλλει φορτώσεις πετρελαίου - Όλες οι εξελίξεις
Ειδήσεις
16:00 - 14 Μαρ 2026

Κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή: Στην αντεπίθεση το Ιράν, αναστέλλει φορτώσεις πετρελαίου - Όλες οι εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Η ένταση στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνεται μετά το νέο πλήγμα των ΗΠΑ, καθώς μέρος των δραστηριοτήτων φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι της Φουτζέιρα, λίγο έξω από τα Στενά του Ορμούζ, ανεστάλη το πρωί του Σαββάτου λόγω επίθεσης με drone που προκάλεσε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, που επικαλείται ανώνυμες πηγές με γνώση του θέματος, η επίθεση οδήγησε σε προσωρινή διακοπή ορισμένων διαδικασιών φόρτωσης, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία των υποδομών στην περιοχή.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Χαργκ, έναν στρατηγικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν. Η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση στις ενεργειακές της υποδομές θα προκαλέσει αντίποινα κατά εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Η κλιμάκωση αυτή έχει ήδη επηρεάσει σοβαρά το ενεργειακό εμπόριο, πλήττοντας κρίσιμες υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου και περιορίζοντας τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το λιμάνι της Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παραμένει ένας από τους ελάχιστους τερματικούς σταθμούς που συνεχίζουν την εξαγωγή πετρελαίου, ενώ η ασφάλεια των εγκαταστάσεων ενισχύει τις ανησυχίες για την αξιοπιστία της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα, ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα πλήξει αμέσως όλες τις πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ως απάντηση στις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις ιρανικές υποδομές.

Μέσω ανακοίνωσης του εκπροσώπου του κεντρικού γενικού επιτελείου Χαράμ αλ Ανμπιγιά, ο οποίος υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, ο ιρανικός στρατός διεμήνυσε ότι οι εγκαταστάσεις που ανήκουν ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν άμεσα και θα μετατραπούν σε «στάχτες».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο οποίος ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν «όλους τους στρατιωτικούς στόχους» στη νήσο Χαργκ, έναν στρατηγικό πετρελαϊκό κόμβο για το Ιράν, και προειδοποίησε ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί θα πλήττονται αν συνεχιστούν οι παρεμβολές στη ναυσιπλοΐα του Στενού του Ορμούζ.

Ισραήλ: «Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα»

Από την άλλη, το Ισραήλ σχεδιάζει μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο, με στόχο να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι και να καταστρέψει τη στρατιωτική υποδομή της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Εάν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ισραηλινή χερσαία εισβολή στον Λίβανο από το 2006, η οποία θα σύρει τη χώρα βαθύτερα στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε και στη Γάζα», δήλωσε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος, αναφερόμενος στην ισοπέδωση κτιρίων που, σύμφωνα με το Ισραήλ, χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για αποθήκευση όπλων.

Όπως αναφέρει το Axios, μια επιχείρηση τέτοιου μεγέθους και κλίμακας θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη ισραηλινή κατοχή του νότιου Λιβάνου.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ ισοπεδώνει περιοχές στον Λίβανο και προετοιμάζει διεύρυνση της χερσαίας προέλασης στον βορά, ενώ δηλώνει ότι ο πόλεμος με το Ιράν εισέρχεται σε «αποφασιστική φάση».

Σύμφωνα με τις αρχές, 12 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό ενός κέντρου υγείας στο Λίβανο, και άλλοι 4 από χτύπημα σε πολυκατοικία, ενώ το Ιράν ανέφερε ζημιές σε σχεδόν 43.000 κτήρια πολιτών από τους βομβαρδισμούς ΗΠΑ-Ισραήλ.

Πύραυλος έπληξε την Αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Πύραυλος έπληξε το ελικοδρόμιο που βρίσκεται εντός του συγκροτήματος της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι ιρακινές αρχές. Από το σημείο υψώθηκαν πυκνοί καπνοί, ενώ η πρεσβεία –μία από τις μεγαλύτερες διπλωματικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών παγκοσμίως– έχει στο παρελθόν γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/2026 - 16:06
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