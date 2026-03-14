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Ζελένσκι: Η Ρωσία εξόπλισε το Ιράν με drones που χτύπησαν αμερικανικές βάσεις
Ειδήσεις
22:30 - 14 Μαρ 2026

Ζελένσκι: Η Ρωσία εξόπλισε το Ιράν με drones που χτύπησαν αμερικανικές βάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει προμηθεύσει το Ιράν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Fareed Zakaria του CNN, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι πρόκειται για drones τύπου Shahed drone. Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν σχεδιαστεί από το Ιράν, αλλά κατασκευάζονται πλέον σε μεγάλη κλίμακα από τη Μόσχα για χρήση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, τα drones αυτά έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθώς μπορούν να διαπερνούν τα συστήματα αεράμυνας κρατών του Κόλπου.

Νωρίτερα, το CNN είχε μεταδώσει επίσης ότι η Ρωσία φέρεται να έχει παράσχει στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις και τις μετακινήσεις αμερικανικών στρατευμάτων, πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με πηγές.

Την Παρασκευή 13/3 και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι πιστεύει πως ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να βοηθά το Ιράν στον πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ.

Το σχόλιο του Τραμπ έγινε σε ραδιοφωνική συνέντευξη με τον παρουσιαστή του Fox News, Μπράιαν Κίλμιντ, και ήρθε μία εβδομάδα μετά την έντονη αντίδρασή του απέναντι στον δημοσιογράφο του ίδιου δικτύου, Πίτερ Ντούσι, όταν εκείνος τον ρώτησε στον Λευκό Οίκο για αναφορές ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν. «Υποθέτω και πιθανότατα εκείνος πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;» δήλωσε ο Τραμπ.

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