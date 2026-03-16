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Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ σχεδιάζει ακόμη τρεις εβδομάδες επιχειρήσεων κατά του Ιράν
Ειδήσεις
15:43 - 16 Μαρ 2026

Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ σχεδιάζει ακόμη τρεις εβδομάδες επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισράηλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (16/3) ότι έχει εκπονήσει λεπτομερή σχέδια για τρεις τουλάχιστον ακόμη εβδομάδες πολέμου, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπλητταν στόχους σε όλο το Ιράν  κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ επιθέσεις με ιρανικά drones οδήγησαν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Ντουμπάι και έπληξαν σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.       

Σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι υπάρχουν λεπτομερή επιχειρησιακά σχέδια για τις επόμενες τρεις εβδομάδες του πολέμου με το Ιράν, καθώς και επιπλέον σχέδια για μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Ο στρατός έχει παρουσιάσει τους στόχους του ως περιορισμένους, με σκοπό την αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί το Ισραήλ μέσω πληγμάτων σε υποδομές βαλλιστικών πυραύλων, πυρηνικές εγκαταστάσεις και τον μηχανισμό ασφαλείας του καθεστώτος.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το καθεστώς θα αποδυναμωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο και ότι θα πλήξουμε όλες τις δυνατότητές του, σε όλα τα τμήματα του μηχανισμού ασφαλείας του», δήλωσε ο Σοσάνι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι εξακολουθεί να έχει χιλιάδες πιθανούς στόχους μέσα στο Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγτσι δήλωσε από τη μεριά του ότι η Τεχεράνη δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός ούτε έχει ανταλλάξει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Student News Network.

Ισχυρά πλήγματα σε όλο το Ιράν

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν από νυχτερινές επιθέσεις στην επαρχία Markazi, στο κεντρικό Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο, επλήγη κατοικημένη περιοχή στα περίχωρα της πόλης Arak καθώς και πολυκατοικία στην περιοχή Mahallat. Στην πόλη Khomein, επίσης στην επαρχία Markazi, επλήγη σχολείο αγοριών, προκαλώντας ζημιές στη γύρω περιοχή χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, τη Shiraz και την Tabriz εναντίον αυτού που χαρακτήρισε ως υποδομές του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Διασώστες στην Τεχεράνη προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια κτιρίου, σε έναν δρόμο που -όπως ανέφερε εργαζόμενος της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου.

«Οι ομάδες διάσωσης ανασύρουν ανθρώπους από τα χαλάσματα. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», δήλωσε χωρίς να δώσει το όνομά του.

Το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι αρκετοί άμαχοι σκοτώθηκαν από πλήγμα κοντά στην Πλατεία των Μαρτύρων, χωρίς να δώσει ακριβή αριθμό θυμάτων.

Στο Ισραήλ, σειρήνες συναγερμού προειδοποίησαν για ιρανικούς πυραύλους. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις σε περιοχές του Tel Aviv, στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ al-Dhafra στο Άμπου Ντάμπι, στη ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και στη βάση Sheikh Issa της χώρας.

Οι ενεργειακές αγορές αντιμετώπισαν νέες διαταραχές, καθώς οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου ανεστάλησαν μετά από επίθεση ιρανικού drone στο λιμάνι της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ.

Το λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν αποτελεί συνήθως βασική έξοδο για το πετρέλαιο Murban των ΗΑΕ, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Οι πτήσεις στο Dubai International Airport, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο, ανεστάλησαν για αρκετές ώρες μετά από επίθεση drone σε κοντινή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, που προκάλεσε πυκνούς καπνούς στον ουρανό. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 34 drones στην ανατολική της περιοχή μέσα σε μία ώρα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε κανένα από τα δύο περιστατικά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η τιμή του πετρελαίου παρέμεινε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα — εξέλιξη που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τον Τραμπ, καθώς οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξάνονται ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος.

Την Κυριακή ο Τραμπ δήλωσε ότι απαιτεί από χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο του Κόλπου να συμβάλουν στην προστασία των Στενών του Ορμούζ.

Πιθανή αναβολή της επίσκεψης στο Πεκίνο

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο, ανέφερε ότι ελπίζει πως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες θα συμμετάσχουν.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εμπλακεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο με το Ιράν, αλλά θα συνεργαστεί με συμμάχους για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, αναγνωρίζοντας ότι αυτό δεν θα είναι εύκολο.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι δεν σχεδιάζει να αποστείλει πολεμικά πλοία στα Στενά, ενώ η Αυστραλία, η οποία έχει δηλώσει ότι θα στείλει στρατιωτικό αεροσκάφος επιτήρησης και πυραύλους για να βοηθήσει στην άμυνα των ΗΑΕ, διευκρίνισε ότι δεν θα αποστείλει ναυτικές δυνάμεις.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Boris Pistorius απέκλεισε τη συμμετοχή της χώρας του σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών για το άνοιγμα των Στενών.
«Δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν τον ξεκινήσαμε», δήλωσε.

Ο Τραμπ δήλωσε από τη μεριά του στους Financial Times ότι ενδέχεται να αναβάλει τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ που έχει προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στον μήνα, εάν το Πεκίνο δεν συμβάλει στο άνοιγμα των Στενών. Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι αν το ταξίδι επαναπρογραμματιστεί, αυτό θα οφείλεται σε ζητήματα εφοδιασμού που σχετίζονται με τον πόλεμο και όχι με τα Στενά.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/03/2026 - 15:46
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