Μητσοτάκης για Μέση Ανατολή: Προτεραιότητά μας η διαχείριση των οικονομικών συνεπειών της σύγκρουσης

Στην αρχή της κρίσης, η Ελλάδα προχώρησε σε ενίσχυση του γεωπολιτικού και αμυντικού της ρόλου, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της Κύπρου, σημείωσε σήμερα (17/3) ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο «Greek Energy: The New Era» που διοργάνωσε το Bloomberg στην Αθήνα.

Πιο αναλυτικά, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, η χώρα μας ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε, αποστέλλοντας δύο φρεγάτες και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16, ενώ παράλληλα συνέβαλε και στην ενίσχυση της αεράμυνας της Βουλγαρίας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα όχι μόνο επιτελεί το καθήκον της στον τομέα της άμυνας, αλλά λειτουργεί και ως παράδειγμα για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενθαρρύνοντάς τες να συμμετάσχουν ενεργά. Τόνισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως θετική εξέλιξη.

Αναφερόμενος στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, επισήμανε ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», η οποία έχει ως στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και την ευρύτερη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής. Ωστόσο, σημείωσε ότι η επιχείρηση αυτή δεν έχει τύχει της καθολικής στήριξης των κρατών-μελών της ΕΕ και διευκρίνισε ότι η δράση της περιορίζεται γεωγραφικά, χωρίς να επεκτείνεται στα Στενά του Ορμούζ ή στον Περσικό Κόλπο.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη συγκρούσεις, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο υπάρχει διάθεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μια τέτοια εμπλοκή. Σε περίπτωση που τεθεί σχετικό αίτημα, η απάντηση της χώρας θα είναι αρνητική, όσο συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενισχύσει την άμυνά της και διατηρεί ισχυρό ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, ιδίως λόγω των ανησυχιών που εκφράζουν και οι Έλληνες πλοιοκτήτες. Τόνισε ότι η χώρα δεν πρόκειται να αναλάβει μονομερείς πρωτοβουλίες και ότι οποιαδήποτε συμμετοχή θα εξεταζόταν μόνο στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκά εγκεκριμένης αποστολής, η οποία προς το παρόν δεν φαίνεται πιθανή.

Επίκεντρο οι οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθεί στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. Υπογράμμισε τη σημασία της επερχόμενης ευρωπαϊκής συνόδου για τη διαχείριση των συνεπειών στην οικονομία και την ενέργεια, επισημαίνοντας ότι η διάρκεια της κρίσης θα καθορίσει και την ένταση των επιπτώσεων.

Τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ταχεία αποκλιμάκωση, εκφράζοντας την άποψη ότι τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή δεν μπορούν να επιλυθούν στρατιωτικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ούτε να απειλεί τις γειτονικές χώρες.

Επανέλαβε την ανάγκη η Ευρώπη να προετοιμαστεί για ενδεχόμενο ενεργειακό σοκ, δίνοντας έμφαση στη λήψη άμεσων και μεσοπρόθεσμων μέτρων για τη στήριξη επιχειρήσεων και καταναλωτών σε περίπτωση αύξησης των τιμών ενέργειας.

Αναφερόμενος στην ελληνική ενεργειακή πολιτική, υπογράμμισε ότι αξιολογείται θετικά, καθώς η χώρα επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, διατηρώντας ταυτόχρονα συγκρατημένες τιμές. Σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει καταστεί καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που αποτελεί σημαντική επιτυχία και οδηγό για το μελλοντικό ενεργειακό μείγμα.

Σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, υπογράμμισε ότι, πέρα από τη γεωπολιτική διάσταση, το ενδεχόμενο περιορισμού της ροής πετρελαίου συνιστά σοβαρή απειλή. Αν και μέχρι στιγμής η Ελλάδα δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά, χάρη στην ενεργειακή της στρατηγική, παραμένει αβέβαιο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, ιδιαίτερα σε σχέση με την τιμή του ντίζελ και τις πιθανές πληθωριστικές πιέσεις.

Τέλος, έκανε λόγο για διαρθρωτικές αδυναμίες στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενη ενέργεια. Αναφέρθηκε επίσης στις έρευνες για υδρογονάνθρακες που ξεκινούν στην Ελλάδα και τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης της καθαρής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

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