ΟΗΕ: Το πλήγμα του Ισραήλ στη φυλακή Εβίν του Ιράν συνιστά έγκλημα πολέμου

Η επικεφαλής έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση στο Ιράν δήλωσε ότι το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κατά της φυλακής Εβίν πέρυσι συνιστά έγκλημα πολέμου και προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω καταστολής έπειτα από τις τρέχουσες αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το πλήγμα στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης τον Ιούλιο, στο πλαίσιο του αεροπορικού πολέμου με το Ιράν.

Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανακοίνωσαν στο Reuters ότι στόχευσαν εγκαταστάσεις όπου, όπως υποστηρίζουν, διεξάγονταν επιχειρήσεις αντικαστασκοπείας κατά του Ισραήλ. «Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πλήγμα ακριβείας για να μειωθούν στο μέγιστο οι απώλειες μεταξύ των κρατούμενων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Σάρα Χοσεΐν, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Διεθνούς Αποστολής Διερεύνησης Γεγονότων για το Ιράν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καταδίκασε την αύξηση των νεκρών αμάχων και εξέφρασε ανησυχία ότι η παρούσα εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη καταστολή των αντιφρονούντων από τις ιρανικές αρχές. Η ίδια επισήμανε την αύξηση των εκτελέσεων μετά τις αεροπορικές επιθέσεις του περασμένου έτους.

«Το βασικό μάθημα από τις έρευνές μας είναι σαφές: η στρατιωτική δράση από άλλη χώρα δεν παρέχει λογοδοσία ούτε επιφέρει ουσιαστική αλλαγή. Αντίθετα, μπορεί να εντείνει την καταστολή στο εσωτερικό της χώρας», δήλωσε η Χοσεΐν.

Επιπλέον, η Μάι Σάτο, ειδική στα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν διορισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη, τόνισε την ανησυχία για την κατάσταση των κρατουμένων, ιδιαίτερα όσων συνελήφθησαν κατά τις μαζικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Οικογένειες δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους και οι προμήθειες σε τρόφιμα και φάρμακα στις φυλακές εξαντλούνται.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ, Αλί Μπαχρεϊνί, ζήτησε την καταδίκη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων, από τα οποία, όπως ανέφερε, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι στο Ιράν.

Η φυλακή Εβίν, γνωστή για τη φύλαξη πολιτικών κρατουμένων, έχει υποστεί ζημιές από τις τελευταίες αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ–Ισραήλ, προκαλώντας ανησυχία στους κρατούμενους, στους οποίους περιλαμβάνεται και ένα ζευγάρι Βρετανών.

«Βρήκαμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι, πραγματοποιώντας τις αεροπορικές επιδρομές στη φυλακή Εβίν, το Ισραήλ διέπραξε το έγκλημα πολέμου των σκόπιμων επιθέσεων εναντίον πολιτικού στόχου», δήλωσε η Χοσεΐν. Σύμφωνα με την έρευνα, 80 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί και οκτώ γυναίκες, σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

Η τελευταία έκθεση της αποστολής βασίζεται σε συνεντεύξεις με θύματα και αυτόπτες μάρτυρες, δορυφορικές εικόνες και έγγραφα, και παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο τη Δευτέρα. Το Ισραήλ αποχώρησε από τη συνεδρίαση του συμβουλίου, αφήνοντας την έδρα του κενή.