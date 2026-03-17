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Ισραηλινός στρατός για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Θα τον εντοπίσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε»
Ειδήσεις
22:05 - 17 Μαρ 2026

Ισραηλινός στρατός για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Θα τον εντοπίσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε»

Reporter.gr Newsroom
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Αποφασισμένος να στοχοποιήσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εμφανίζεται ο ισραηλινός στρατός, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις έως τον εντοπισμό και την εξουδετέρωσή του.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε το αξίωμα την περασμένη εβδομάδα, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως έκτοτε, γεγονός που εντείνει το κλίμα αβεβαιότητας γύρω από τη θέση του.

Μιλώντας στην τηλεόραση, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, τόνισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να στοχεύει κάθε πρόσωπο που θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του.

«Δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, αλλά μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε όποιον συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Δεν υπάρχει ατιμωρησία – θα τον κυνηγήσουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με τη σύγκρουση να παραμένει σε υψηλά επίπεδα κλιμάκωσης.

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