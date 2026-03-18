Βηρυτός: Τουλάχιστον 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νέες ισραηλινές επιδρομές

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στο κέντρο της Βηρυτού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ενώ άλλοι 41 τραυματίστηκαν.

Η επίθεση έπληξε τη συνοικία Ζουκάκ αλ-Μπλατ, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της λιβανέζικης πρωτεύουσας και πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες ώρες στην ίδια ευρύτερη περιοχή, καθώς είχε προηγηθεί πλήγμα σε κτίριο στη Μπασούρα, επίσης στο κέντρο της πόλης.

Από την πλευρά του Ισραήλ, αναφέρεται ότι οι επιδρομές είχαν ως στόχο το κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ, καθώς και μια τράπεζα και άλλες εγκαταστάσεις που φέρεται να υποστηρίζουν τη διοικητική λειτουργία της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε μικρή απόσταση από το κέντρο της Βηρυτού και κοντά σε κυβερνητικά κτίρια του Λιβάνου. Συνολικά καταγράφηκαν τέσσερις αεροπορικές επιδρομές μέσα σε διάστημα περίπου οκτώ ωρών. Ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποίηση μέσω κοινωνικών δικτύων πριν από μία μόνο από αυτές τις επιθέσεις, ενώ για τις υπόλοιπες τρεις δεν υπήρξε αντίστοιχη ενημέρωση.

Η εμπλοκή του Λιβάνου στη σύγκρουση ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, εξαπέλυσε ρουκέτες προς το Ισραήλ. Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε αντίδραση στα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.