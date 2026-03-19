ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η επιδίωξη του Τραμπ για τη Γροιλανδία έδωσε νέα πνοή στην πρωθυπουργό της Δανίας
Ειδήσεις
10:28 - 19 Μαρ 2026

Η επιδίωξη του Τραμπ για τη Γροιλανδία έδωσε νέα πνοή στην πρωθυπουργό της Δανίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, επιδιώκει μία τρίτη θητεία, αφού ενισχύθηκε δημοσκοπικά από την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

Όταν ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ανάγκασε τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να αντιμετωπίσει τη σοβαρότερη κρίση εξωτερικής πολιτικής της Δανίας από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο — και πιθανότατα έσωσε την πολιτική της καριέρα.

Η Φρεντέρικσεν κέρδισε διεθνή εκτίμηση και έναν βαθμό επιρροής που σπάνια απολαμβάνει ένα έθνος έξι εκατομμυρίων κατοίκων. Υπήρξε κινητήρια δύναμη στις ευρωπαϊκές προσπάθειες εξοπλισμού της Ουκρανίας και η υπεράσπιση της Γροιλανδίας, που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας, ανέδειξε τις ηγετικές της δυνατότητες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη που διστάζει να αντιταχθεί στον Αμερικανό πρόεδρο.

Μέχρι πρόσφατα, το κόμμα της κατέγραφε ιστορικά χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Όμως, αφότου ο Τραμπ τον Ιανουάριο αναζωπύρωσε τις προσπάθειές του να ελέγξει τη Γροιλανδία, εκείνη κέρδισε 5 ποσοστιαίες μονάδες σχεδόν μέσα σε μια νύχτα. Έσπευσε να προκηρύξει εκλογές, προγραμματισμένες για την επόμενη εβδομάδα, στις οποίες θα επιδιώξει τρίτη θητεία.

Η αξιοποίηση του «αντι-Τραμπ» κλίματος για εσωτερικό πολιτικό όφελος γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής μεταξύ των δυτικών ηγετών. Η Φρεντέρικσεν ελπίζει να ακολουθήσει τα βήματα του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος πέρυσι πέτυχε εκλογική ανατροπή προβάλλοντας αντίσταση στις απειλές του Τραμπ κατά της καναδικής κυριαρχίας.

Σε συνέντευξή της, η Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι είναι «υπερβολικά απλουστευτικό» να υποστηριχθεί πως ο Τραμπ της έδωσε πολιτική σωτηρία. Αρνήθηκε ότι προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αντι-Τραμπ κλίμα.

«Δεν κάθομαι να σκέφτομαι πώς μια κρίση, στην οποία δεν ήθελα να εμπλακεί η Δανία, μπορεί να επηρεάσει μια δανική προεκλογική εκστρατεία», είπε. Αλλά αν επικρατήσει, παραδέχτηκε: «Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί επειδή, σε έναν πολύ ασταθή κόσμο, οι άνθρωποι θέλουν σταθερή ηγεσία».

Η Φρεντέρικσεν μίλησε στη Wall Street Journal μετά από μια μακρά ημέρα προεκλογικών εκδηλώσεων στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Άαλμποργκ, στη βόρεια Δανία. Έχει καλλιεργήσει μια προσγειωμένη εικόνα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το γεύμα της — κονσερβοποιημένο σκουμπρί σε ψωμί σίκαλης — και από το καθάρισμα των παραθύρων στο σπίτι της. Σε ένα τοπικό λύκειο άκουσε ανησυχίες για την ψυχική υγεία και τη μαθητική δημοκρατία και συμμετείχε σε τραγούδι για την εθνική ενότητα και την ανεκτικότητα.

Σε μια βραδινή εκδήλωση τύπου «town hall», φορώντας τζιν και πράσινο πλεκτό πουλόβερ μπροστά σε κοινό που έτρωγε χοτ ντογκ, απάντησε σε ερωτήσεις που κάλυπταν από την ειδική εκπαίδευση και το καθαρό πόσιμο νερό μέχρι τη γεωπολιτική. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, κανένα εσωτερικό ζήτημα δεν επηρεάζει τους ψηφοφόρους σε αυτές τις εκλογές. Μόνο ο Τραμπ.

Μπορεί να σχηματίσει ξανά κυβέρνηση

Το κόμμα της, οι Σοσιαλδημοκράτες, εξακολουθεί να προβλέπεται ότι θα καταγράψει το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα εδώ και πάνω από έναν αιώνα, με ποσοστό 21%, από 27,5% το 2022. Ωστόσο, το πολυκομματικό σύστημα της Δανίας σημαίνει ότι η Φρεντέρικσεν μπορεί να καταφέρει να σχηματίσει πλειοψηφική κυβέρνηση συνασπισμού.

Ο Τραμπ έδωσε στη Φρεντέρικσεν την ευκαιρία να παρουσιαστεί ως υπερασπίστρια της δανικής κυριαρχίας, δήλωσε ο Τόμας Γιούλ-Νταμ, πρώην σύμβουλος της πρώην πρωθυπουργού Χέλε Τόρνινγκ-Σμιτ.

«Αν και η κρίση της Γροιλανδίας ήταν σοβαρή, ήταν επίσης εξαιρετικά χρήσιμη για τους Σοσιαλδημοκράτες. Μπορεί να είναι αυτό που θα τη σώσει από την απώλεια της εξουσίας».

Η Φρεντέρικσεν φαίνεται να αποδίδει καλύτερα σε περιόδους κρίσης. Κατά την πρώτη της θητεία, οδήγησε τη Δανία μέσα από την πανδημία Covid-19, ενώ στη δεύτερη θητεία της πίεσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία, δωρίζοντας όλο το πυροβολικό της Δανίας και πολλά μαχητικά αεροσκάφη.

Η Τζούλιαν Σμιθ, πρέσβειρα των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ (2021–2024), δήλωσε ότι η Φρεντέρικσεν κέρδισε τους συμμάχους με έναν συνδυασμό πραγματισμού και δανικής ευθύτητας, χωρίς να στοχοποιεί χώρες που δεν συνεισέφεραν αρκετά.

«Ήταν εκεί για να μας ενθαρρύνει, να πει: σίγουρα μπορούμε να παράγουμε εξοπλισμό πιο γρήγορα, σίγουρα μπορούμε να εξασφαλίσουμε επτά συστήματα Patriot για την Ουκρανία», είπε.

Μια Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από τις ΗΠΑ

Η Φρεντέρικσεν προετοιμάζεται για μια Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από τις ΗΠΑ. Βρίσκει σύμμαχο στον Κάρνεϊ, ο οποίος μίλησε για μια νέα συνεργασία μεσαίων δυνάμεων.

«Απαιτείται να υπερβούμε το μέγεθός μας», είπε. «Είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά ενωμένοι με τις άλλες σκανδιναβικές χώρες αποτελούμε μια μεσαία δύναμη».

Άλλοι ηγέτες έχουν προσπαθήσει να κερδίσουν πολιτικά οφέλη αντιτασσόμενοι στον Τραμπ, με ανάμεικτες αντιδράσεις. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αρνήθηκε πρόσβαση των ΗΠΑ σε βάσεις για επιθέσεις στο Ιράν.

Στην κρίση της Γροιλανδίας, κάποιοι επικριτές λένε ότι η Φρεντέρικσεν ίσως το παράκανε, δυσκολεύοντας μια συμφωνία χωρίς απώλεια κύρους για τον Τραμπ.

Ίσως για να μην τον προκαλέσει υπερβολικά, δεν έχει πάρει σαφή θέση για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Το ιρανικό καθεστώς είναι ένα από τα χειρότερα», είπε. «Αλλά όλοι οφείλουν να τηρούν το διεθνές δίκαιο».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν είναι ευθύνη της Ευρώπης να υποδεχθεί νέο κύμα προσφύγων.

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε τον αριθμό προσφύγων που δεχτήκαμε το 2015», είπε.

Η Φρεντέρικσεν, που μεγάλωσε σε εργατική οικογένεια, μπήκε στην πολιτική για να καταπολεμήσει την κοινωνική ανισότητα. Ωστόσο, η εξουσία μετρίασε τον ιδεαλισμό της.

Ως υπουργός, περιέκοψε κοινωνικά επιδόματα και αργότερα σκλήρυνε τη μεταναστευτική πολιτική της Δανίας, κάνοντάς την από τις πιο αυστηρές στην Ευρώπη.

Όταν έγινε πρωθυπουργός το 2019, ήταν μόλις 41 ετών — η νεότερη στην ιστορία της χώρας.

Ωστόσο, η κυβέρνησή της έχει χάσει δυναμική. Το 2020 διέταξε τη θανάτωση 17 εκατομμυρίων μινκ λόγω Covid, χωρίς νομική βάση, προκαλώντας αντιδράσεις. Επίσης, προκάλεσε δυσαρέσκεια με την κατάργηση δημόσιας αργίας το 2023.

Έχει κατηγορηθεί ότι συγκεντρώνει υπερβολική εξουσία, γεγονός που αποξενώνει ψηφοφόρους.

«Μπορεί να είναι κάπως αλαζονική», είπε μια ψηφοφόρος, αν και τελικά πείστηκε να τη στηρίξει.

Άλλοι βλέπουν αυτό ως πλεονέκτημα.

«Είμαστε μικρή χώρα, αλλά είναι ισχυρή ηγέτιδα», είπε μια καθηγήτρια. «Δεν μπορεί να την πιέσει».

Σε εκδήλωση, η Φρεντέρικσεν τόνισε την εμπειρία της ως κρίσιμη απέναντι στον Τραμπ. «Η Δανία και η Γροιλανδία στάθηκαν σταθερές απέναντι στον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο», είπε και το κοινό ξέσπασε σε έντονο χειροκρότημα.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

NielsenIQ: Αυξήσεις τιμών και ελλείψεις βασικών προϊόντων στο επίκεντρο της ανησυχίας των καταναλωτών
Οικονομία

NielsenIQ: Αυξήσεις τιμών και ελλείψεις βασικών προϊόντων στο επίκεντρο της ανησυχίας των καταναλωτών

Το Brent έφτασε τα $114 και οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν κατά 30%
Εμπορεύματα

Το Brent έφτασε τα $114 και οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν κατά 30%

Alpha Bank: Για μία ακόμη χρονιά ενίσχυσε την προσβασιμότητα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Για μία ακόμη χρονιά ενίσχυσε την προσβασιμότητα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτογκόλ: Σύνδεση του 25% με Ειδικό Δικαστήριο για τον Μητσοτάκη
Ανεμοδείκτης

Αυτογκόλ: Σύνδεση του 25% με Ειδικό Δικαστήριο για τον Μητσοτάκη

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ
Ειδήσεις

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ

Ο Τραμπ σε πορεία σύγκρουσης με τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας, λόγω Ιράν
Ειδήσεις

Ο Τραμπ σε πορεία σύγκρουσης με τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας, λόγω Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/06/2026 - 13:23

ΣΥΡΙΖΑ κατά Αβραμόπουλου: Η αλαζονεία και οι θεατρινισμοί προσβάλλουν την έννοια της λογοδοσίας

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 13:21

Δήλωση... μνημείο (δύο σε ένα) του Γ. Λοβέρδου για τους ντελιβεράδες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/06/2026 - 13:12

Η εκδοχή της ΔΕΗ για την απολιγνιτοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας

Εμπορεύματα
24/06/2026 - 13:10

Γιατί ο χρυσός διαψεύδει τις προσδοκίες – Πού οφείλεται η παρατεταμένη πτώση του

Ειδήσεις
24/06/2026 - 12:58

«Όχι» από τον Άρειο Πάγο στην Κοβέσι – Απαράδεκτη η προσφυγή για τους τρεις εισαγγελείς

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 12:52

Αυτογκόλ: Σύνδεση του 25% με Ειδικό Δικαστήριο για τον Μητσοτάκη

Φορολογία
24/06/2026 - 12:50

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων, από 1/1/2027

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 12:45

Μα, συμβαίνουν τέτοια εξωφρενικά στο κόμμα της Καρυστιανού;

Magazino
24/06/2026 - 12:40

Ο «μάγος» γύρισε: Ο Ροναλντίνιο ξανά στα γήπεδα μετά από 11 χρόνια

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/06/2026 - 12:38

Λαγοκέφαλοι μετανάστες

Εμπορεύματα
24/06/2026 - 12:35

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76

Υγεία
24/06/2026 - 12:20

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Νέα εποχή για την έρευνα και την καινοτομία με το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Πάτρα

Magazino
24/06/2026 - 11:50

Δώδεκα δωρεάν συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες στη Θεσσαλία - Το πρόγραμμα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:45

Μπρατάκος: Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να γίνει υπόθεση και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:42

Γαλλία: Χωρίς ρεύμα 68.000 νοικοκυριά λόγω καύσωνα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:32

6 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Συστημάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας και Προστασίας, INTERSCHUTZ 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:31

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
24/06/2026 - 11:31

Μεταναστευτική πολιτική: Μουντιάλ vs πραγματικότητα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:17

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:11

ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία

Αναλύσεις
24/06/2026 - 11:11

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 10:54

Sell-off στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετά τις πληροφορίες για τις φρεγάτες F126

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/06/2026 - 10:47

Η Eurobank τιμήθηκε με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:41

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Αναλύσεις
24/06/2026 - 10:39

XA: Λελογισμένη διόρθωση σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off 

Πολιτική
24/06/2026 - 10:32

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μια νυκτί

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:31

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:26

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:20

Το Κίεβο ανεβάζει το κόστος για τη Μόσχα – Μπαίνει ο πόλεμος στην τελική ευθεία;

Τεχνολογία
24/06/2026 - 10:20

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ανάμεσα στους κορυφαίους υπερυπολογιστές παγκοσμίως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ