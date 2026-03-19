Τραμπ: Στηρίζει τις έρευνες κατά Πάουελ επειδή «σπατάλησε εκατοντάδες δισ. για ένα κτίριο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (19/3) ότι συνεχίζει να στηρίζει τη διερεύνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ — μια στάση που ενδέχεται να καθυστερήσει περαιτέρω την επιβεβαίωση του πιθανού διαδόχου του, Κέβιν Γουόρς.

«Βρίσκεται υπό έρευνα επειδή κατασκευάζει ένα κτίριο με κόστος εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια πάνω από το προβλεπόμενο», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στον Πάουελ.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για τις συνεχιζόμενες ανακαινίσεις της έδρας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, οι οποίες φέρονται να αποτελούν το επίκεντρο της ομοσπονδιακής έρευνας εις βάρος του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.

Από την πλευρά του, ο Πάουελ έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι προχώρησε στην έρευνα ως αντίποινα για την άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό και με την ταχύτητα που ζητούσε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζερόμ Πάουελ δήλωσε την Τετάρτη (19/3) ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed έως ότου η έρευνα ολοκληρωθεί «πλήρως και οριστικά», με «διαφάνεια και τελικότητα».

Επίσης ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του ως διοικητής, ακόμη κι αν η έρευνα ολοκληρωθεί.

«Δεν έχω λάβει ακόμη αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Πάουελ. «Θα την πάρω με βάση το τι θεωρώ καλύτερο για τον θεσμό και για τους ανθρώπους που υπηρετούμε».

Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο, ενώ η θητεία του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί έως το 2028.