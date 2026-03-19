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Πιερρακάκης: Στόχος μας η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας – Δεν είναι ώρα για δισταγμούς, αλλά για αποφάσεις
Πολιτική
21:38 - 19 Μαρ 2026

Πιερρακάκης: Στόχος μας η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας – Δεν είναι ώρα για δισταγμούς, αλλά για αποφάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα για άμεσες αποφάσεις και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προειδοποιώντας ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα και απαιτεί ταχεία, συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση χωρίς καθυστερήσεις.

Αναλυτικά η δήλωση του «τσάρου» της ελληνικής οικονομίας και επικεφαλής του Eurogroup:

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειές της έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, τόσο ως προς το κόστος της ενέργειας και των βασικών αγαθών, όσο και ως προς το αίσθημα ασφαλείας τους.

Και αν υπάρχει μία λέξη που καθορίζει τη σημερινή συγκυρία και που να αποτυπώνει το «εδώ και τώρα», αυτή είναι η αβεβαιότητα.

Τόσο η διάρκεια της κρίσης όσο και το μέγεθος της αναταραχής που αυτή θα προκαλέσει στην οικονομία θα καθορίσουν την ένταση και τη φύση της ευρωπαϊκής απάντησης. Είναι αυτονόητο ότι ο αντίκτυπος στο εμπόριο, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στο συνολικό οικονομικό αποτύπωμα είναι στοιχεία που παρακολουθούμε στενά ως Ευρωπαίοι.

Η διαχείριση της κρίσης είναι προφανώς καίριας σημασίας, υπαρξιακής ουσιαστικά, και όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια κρίση πρέπει να εστιάσουμε στο πώς θα στηρίξουμε με τον βέλτιστο τρόπο τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Ωστόσο, θα έλεγα ότι εξίσου σημαντικό, και ίσως ακόμη περισσότερο, είναι η θωράκιση των θεμελίων των οικονομιών μας σε βάθος χρόνου. Σε αυτό ακριβώς το πνεύμα, σήμερα θα ενημερώσω τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για το έργο του Eurogroup και ιδιαίτερα για τα επόμενα βήματα.

Έχουμε έναν κοινό και πολύ σαφή στόχο: να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Και αυτό θα το πετύχουμε με την άρση των εμποδίων που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, την κινητοποίηση ανενεργών αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις, την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των οικονομιών μας.

Αν έπρεπε να το συνοψίσω σε μία φράση: Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και ξέρουμε και πώς να το κάνουμε. Και τα τρία απαραίτητα στοιχεία είναι η αποφασιστικότητα, η αίσθηση καθήκοντος και πάνω απ’ όλα η ταχύτητα. Δεν είναι ώρα για δισταγμούς. Είναι ώρα για αποφάσεις.»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι το διάστημα στο οποίο θα παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για τη βέλτιστη αντίδραση στην κρίση, ενώ τόνισε την ύπαρξη κοινής αίσθησης επείγοντος μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών.

«Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κρίση, θα καθοριστεί αν οι απαντήσεις θα είναι κυρίως εθνικές ή περισσότερο ευρωπαϊκές», είπε. «Η διάρκεια και το μέγεθος της διαταραχής στην οικονομία θα καθορίσουν ποια εργαλειοθήκη θα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε την εμπειρία του 2022 καθώς και τις απόψεις των κρατών-μελών».

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