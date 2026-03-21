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Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος του Ιράν
Ειδήσεις
10:59 - 21 Μαρ 2026

Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Μία μέρα αφότου η Μόσχα πρότεινε στις ΗΠΑ μία ανταλλαγή, βάσει της οποίας το Κρεμλίνο θα σταματούσε την παροχή πληροφοριών στο Ιράν και η Ουάσιγκτον στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, απέστειλε τις ευχές του στην ιρανική ηγεσία με αφορμή την περσική Πρωτοχρονιά Νορούζ και δήλωσε ότι η Μόσχα εξακολουθεί να αποτελεί έναν σταθερό σύμμαχο και αξιόπιστο εταίρο για την Τεχεράνη.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Πούτιν απέστειλε ευχές στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, καθώς και στον πρόεδρο της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε ο ιρανικός λαός να ξεπεράσει τις σκληρές δοκιμασίες με αξιοπρέπεια και υπογράμμισε ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος για την Τεχεράνη», ανέφερε η ρωσική προεδρία.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία κατηγορεί ότι τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν έχουν οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε βαθιά αποσταθεροποίηση, προκαλώντας παράλληλα σοβαρή ενεργειακή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Politico ανέφερε ότι η Μόσχα φέρεται να πρότεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες να διακόψει την παροχή πληροφοριών προς το Ιράν, με αντάλλαγμα οι ΗΠΑ να σταματήσουν να παρέχουν πληροφορίες στην Ουκρανία σχετικά με τη Ρωσία. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον απέρριψε την πρόταση, ενώ το Κρεμλίνο διέψευσε το περιεχόμενο, χαρακτηρίζοντάς το ανακριβές.

Το εύρος της ρωσικής στήριξης προς την Τεχεράνη παραμένει αντικείμενο συζήτησης, καθώς ορισμένες ιρανικές πηγές υποστηρίζουν ότι η χώρα δεν έχει λάβει ουσιαστική βοήθεια από τη Μόσχα.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ιράν δεν προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, ενώ η Μόσχα έχει επανειλημμένα δηλώσει την αντίθεσή της στην απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο έναρξης μιας ευρύτερης πυρηνικής κούρσας στη Μέση Ανατολή.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/03/2026 - 11:03
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