Διαβεβαίωση Στάρμερ σε Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές επιχειρήσεις

Τηλεφωνική συνομιλία είχε σήμερα, Σάββατο (21/3), ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών επί των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως μεταδόθηκε από κυπριακά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας και ως αξιόπιστου εταίρου στην Αν. Μεσόγειο, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της ενίσχυσης του συντονισμού και συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο πλαίσιο και του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Σημείωσε, μάλιστα, ότι πρόθεση της Κύπρου είναι να συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας.

Ο ίδιος ενημέρωσε τον κ. Στάρμερ για την προσέγγιση που παρουσίασε ενώπιον των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τόνισε, δε, την ανάγκη ανάληψης συντονισμένης πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με εταίρους, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης. Όπως υπογράμμισε, η αξιοποίηση της πολυμέρειας αποτελεί τη βασική διπλωματική οδό για την ενίσχυση των προσπαθειών αυτών και για την ουσιαστική συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας, στηρίζοντας ενεργά τα κράτη της περιοχής.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, από τη μεριά του, αναφέρθηκε στην πρόσφατη κοινή δήλωση που εξέδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με άλλα κράτη – μεταξύ άλλων τη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Καναδά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – σε σχέση με το Στενό του Ορμούζ, η οποία επιβεβαιώνει – όπως είπε – την κοινή θεώρηση και την επικέντρωση στην αποκλιμάκωση.

Σε σχέση με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε τόσο στα προβλήματα που προέκυψαν όσο και σε «διδάγματα» από την μέχρι στιγμής διαχείριση της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση για έναρξη σχετικών συζητήσεων.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας υποστήριξε, από μέρους του, πως η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδης για το Ηνωμένο Βασίλειο και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν λάβει την απόφαση για ενίσχυση των μέσων που θα συμβάλουν στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Τέλος, ο κ. Στάρμερ επανέλαβε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε επιθετικές πολεμικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή, ενόψει των εξελίξεων στην περιοχή και των κοινών προκλήσεων.