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Θεοδωρικάκος: Η σημερινή κρίση είναι η δυσκολότερη που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
Ειδήσεις
16:09 - 23 Μαρ 2026

Θεοδωρικάκος: Η σημερινή κρίση είναι η δυσκολότερη που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε

Reporter.gr Newsroom
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«Η κυβέρνηση, όπως το έχει πράξει και σε άλλες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία επτά χρόνια, αντέδρασε άμεσα λαμβάνοντας μια σειρά από πολύ σημαντικά μέτρα για να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τη Δευτέρα (23/3).

Αναλυτικότερα όσα είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ:

Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση και τα οποία αφορούν αρχικά στο δίμηνο Απρίλιο και Μάιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό που αφορά στο diesel κίνησης, παρεμβαίνοντας στο κόστος της τιμής με μείωση κατά 20 λεπτά το λίτρο. «Είναι εξαιρετικά κρίσιμη αυτή η παρέμβαση, διότι αυτή η μείωση σημαίνει ότι μπαίνει φρένο στην αύξηση του κόστους παραγωγής για μια σειρά από προϊόντα», όπως δήλωσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως «η κυβέρνηση χορηγεί Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για στήριξη των πολιτών απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης. Σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, η στήριξη φτάνει τα 50 ευρώ ανά δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά», ενώ ανέφερε πως «για τους αγρότες επιχορηγείται το 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, για την αντιμετώπιση των απότομων αυξήσεων. Τέλος, θεσπίζεται αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε οι τιμές να συγκρατηθούν στα περσινά επίπεδα».

Υπενθύμισε πως πριν μερικές ημέρες ανακοινώθηκε το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορούν όλα τα βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης των νοικοκυριών. «Το μέτρο αυτό έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, ισχύει ως τις 30 Ιουνίου και τότε θα επανεξεταστεί. Έχει ως στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης εκτίμησε πως αυτή είναι η δυσκολότερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, καθώς η πολεμική σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής «αφορά περιοχές που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δηλαδή βασικές ενεργειακές πρώτες ύλες, ενώ αποτελεί ταυτοχρόνως σταυροδρόμι για μεταφορά προϊόντων από και προς την Ευρώπη και την Ασία. Επομένως, επηρεάζει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Ανέφερε επίσης τον κίνδυνο για εκτίναξη του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο, που θα έχει αρνητικές συνέπειες στα επιτόκια, στην κατανάλωση και στον ρυθμό ανάπτυξης των οικονομιών. «Έχουμε μια δύσκολη κατάσταση, οφείλουμε να κρατήσουμε δυνάμεις στην αντιμετώπισή της και να έχουμε τον σωστό σχεδιασμό. Ο λόγος είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα κρατήσει αυτή η πολεμική σύγκρουση και τι συνέπειες θα έχει και στο γεωστρατηγικό πεδίο», υπογράμμισε.

Για τον πληθωρισμό τροφίμων, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι πέρυσι στην Ελλάδα για πέντε μήνες ήταν αρνητικός και ήταν και ο χαμηλότερος σε όλη την Ε.Ε.. Όσον αφορά στο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, τόνισε πως «σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το 70% των πολιτών επικροτεί μια πολιτική που στηρίζει τους πολίτες και την κοινωνική συνοχή». Σημείωσε επίσης πως ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά 38% και ο μέσος μισθός πάνω από 30%.

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως έχει ζητήσει από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς να προχωρήσει σε εκατοντάδες αυστηρούς ελέγχους και να επιβάλει τα πρόστιμα που ορίζει ο νόμος σε όσους παραβιάζουν τα έκτακτα μέτρα που έχουν παρθεί.

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