Ευρωπαϊκές αγορές υπό πίεση: Πετρέλαιο και Ιράν φρενάρουν το ράλι - Φόβοι για νέες απώλειες

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν σε μικτό έδαφος τις διαπραγματεύσεις την Τρίτη 24/3, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 σημειώνει απώλειες κατά 0,19% στις 575,42 μονάδες με τις αγορές να κινούνται σε μεικτό πρόσημο. Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται ως εξής:

Γερμανικός DAX: -0,34% στις 22.515,95 μονάδες

Γαλλικός CAC 40: -0,05% στις 7.723,23 μονάδες

Βρετανικός FTSE 100: +0,10% στις 9.904,10 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: -0,29% στις 43.058,50 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,01% στις 16.877,28 μονάδες

Τη Δευτέρα, οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι υπήρξαν «παραγωγικές συνομιλίες» για μια «πλήρη και συνολική επίλυση» της σύγκρουσης με το Ιράν. Σε μεταγενέστερη επικοινωνία με το CNBC, ο Τραμπ δήλωσε πως είναι «αποφασισμένος να επιτύχει συμφωνία» με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διέψευσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρωί της Τρίτης, οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν υποχωρήσει έντονα μετά τις δηλώσεις Τραμπ, κατέγραψαν εκ νέου άνοδο, με το Brent να ενισχύεται περίπου 3% και να διαμορφώνεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν αρχικά το θετικό κλίμα της Wall Street, ωστόσο περιόρισαν τα κέρδη τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ δείχνουν πτωτικό άνοιγμα, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν παραμένει.

Στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, ο χρυσός συνέχισε την πτωτική του πορεία, υποχωρώντας περαιτέρω σε επίπεδα που παραπέμπουν σε «bear market», με την τιμή spot να διαμορφώνεται περίπου 0,4% χαμηλότερα, στα 4.386,69 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα μακροοικονομικά στοιχεία της ημέρας περιλαμβάνονται οι δείκτες PMI μεταποίησης της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τα στοιχεία για τις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, ο όμιλος καλλυντικών Estée Lauder ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την ισπανική Puig, ιδιοκτήτρια των εμπορικών σημάτων Jean Paul Gaultier, Charlotte Tilbury και Rabanne, για πιθανή συγχώνευση.