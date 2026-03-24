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Καταγγελία στην ΕΕ: Κατηγορίες κατά της FIFA για υπερβολικές τιμές και αθέμιτες πρακτικές στα εισιτήρια του Μουντιάλ
Ειδήσεις
13:08 - 24 Μαρ 2026

Καταγγελία στην ΕΕ: Κατηγορίες κατά της FIFA για υπερβολικές τιμές και αθέμιτες πρακτικές στα εισιτήρια του Μουντιάλ

Reporter.gr Newsroom
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Η ευρωπαϊκή ένωση καταναλωτών Euroconsumers, μαζί με την οργάνωση Football Supporters Europe, κατέθεσαν καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορώντας τη FIFA ότι καταχράται τη μονοπωλιακή της θέση στις πωλήσεις εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιβάλλοντας υπερβολικές τιμές και άδικους όρους για τους φιλάθλους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, την οποία επικαλείται το POLITICO, η FIFA φέρεται να παραβιάζει το Άρθρο 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

«Η FIFA έχει πλήρες μονοπώλιο στις πωλήσεις εισιτηρίων του Μουντιάλ», δήλωσε η εκπρόσωπος της Euroconsumers, Romane Armangau. «Χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη για να επιβάλλει τιμές που δεν θα υπήρχαν σε μια κανονική ανταγωνιστική αγορά, ενώ παράλληλα αποκρύπτει πληροφορίες από τους αγοραστές και τους ωθεί σε βιαστικές αποφάσεις».

Οι οργανώσεις επισημαίνουν μια σειρά από πρακτικές που θεωρούν καταχρηστικές, όπως η περιορισμένη διαφάνεια ως προς τις κατηγορίες εισιτηρίων και την κατανομή θέσεων, ένα σύστημα «μεταβλητής τιμολόγησης» που αυξάνει τις τιμές με την πάροδο του χρόνου, καθώς και η πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων που διαφημίζονται από 60 δολάρια.

«Όταν αγοράζεις ένα τέτοιο εισιτήριο, στην πραγματικότητα δεν ξέρεις τι αγοράζεις», πρόσθεσε η Armangau. «Αυτό σημαίνει ότι η παρακολούθηση του Μουντιάλ 2026 έχει γίνει οικονομικά απρόσιτη για τους περισσότερους απλούς φιλάθλους», σημείωσε, αναφέροντας ότι τα εισιτήρια για τον τελικό ξεκινούν πλέον από πάνω από 4.000 δολάρια.

Οι φίλαθλοι ενδέχεται επίσης να επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστη, όπως τέλη μεταπώλησης που φτάνουν περίπου το 15%, σύμφωνα με την καταγγελία. Επιπλέον, οι οργανώσεις κατηγορούν τη FIFA ότι χρησιμοποιεί «σκοτεινά μοτίβα» (dark patterns) — τεχνικές σχεδιασμού και μάρκετινγκ που δημιουργούν τεχνητή αίσθηση επείγοντος — προκειμένου να πιέσει τους καταναλωτές να αγοράσουν εισιτήρια.

Η καταγγελία κατατίθεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης προς τη FIFA στις Βρυξέλλες. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο POLITICO, ο Επίτροπος Αθλητισμού της ΕΕ, Glenn Micallef, προειδοποίησε για πιθανούς κινδύνους ασφάλειας για τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στο Μουντιάλ του 2026, αναφέροντας ανησυχίες που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν. Όπως είπε, η FIFA δεν έχει ακόμη παράσχει επαρκείς εγγυήσεις, τονίζοντας ότι «από τη στιγμή που ένας από τους διοργανωτές αυτού του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος είναι εμπλεκόμενος σε πόλεμο, είναι απολύτως θεμιτό να δοθούν διαβεβαιώσεις».

Ο Micallef επέκρινε επίσης τη συνεργασία της FIFA με το «Board of Peace» του Αμερικανού προέδρου Donald Trump, το οποίο στην Ευρώπη θεωρείται ευρέως ως προσπάθεια παράκαμψης των Ηνωμένων Εθνών.

Η καταγγελία προς την ΕΕ βασίζεται και σε απόφαση του Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με τη Super League, σύμφωνα με την οποία η FIFA και η UEFA μπορούν να υπαχθούν στο ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού όταν οργανώνουν και εμπορεύονται διοργανώσεις ως οικονομικές δραστηριότητες. Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι το ίδιο σκεπτικό ισχύει και στην περίπτωση των εισιτηρίων του Μουντιάλ, καθώς η FIFA είναι ο μοναδικός πωλητής και φέρεται να καταχράται τη θέση αυτή.

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στο παρελθόν εξετάσει πρακτικές αθλητικών ομοσπονδιών, μια ενδεχόμενη παρέμβαση στις τιμές και τη διάθεση εισιτηρίων της FIFA θα αποτελούσε μια νέα, σημαντική εξέλιξη.

Η Euroconsumers και οι συνεργαζόμενοι φορείς καλούν την Επιτροπή να παρέμβει άμεσα, ζητώντας μεταξύ άλλων την επιβολή ανώτατων ορίων τιμών και μεγαλύτερη διαφάνεια στις πωλήσεις εισιτηρίων. «Ζητάμε από την Επιτροπή να λάβει άμεσα προσωρινά μέτρα», δήλωσε η Armangau. «Μόλις διεξαχθούν οι αγώνες, η ζημιά για τους φιλάθλους δεν μπορεί να αποκατασταθεί».

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