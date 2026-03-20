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Ο Τραμπ εξετάζει κατάληψη του νησιού Χαργκ για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
13:39 - 20 Μαρ 2026

Ο Τραμπ εξετάζει κατάληψη του νησιού Χαργκ για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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H κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης ή αποκλεισμού του νησιού Χαργκ, προκειμένου να ασκήσει πίεση στο Ιράν και να αναγκάσει την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.       

Επισημαίνεται ότι το νησί Χαργκ, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών του Ιράν, αποτελεί κρίσιμο σημείο για την εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου, καθώς από εκεί προέρχεται περίπου το 90% των εξαγωγών της χώρας. Η κατάληψη ή ο αποκλεισμός του θα φέρει τα αμερικανικά στρατεύματα πιο κοντά σε πιθανή εμπλοκή, σύμφωνα με το Axios.

Η επιχείρηση θεωρείται απαραίτητη προκειμένου ο Τραμπ να μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο υπό του όρους του, αφού η απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ θεωρείται ζωτικής σημασίας για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Πηγές που μίλησαν στο Axios σημείωσαν ότι θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας για να αποδυναμωθεί περαιτέρω η στρατιωτική παρουσία του Ιράν γύρω από το Στενό, να καταληφθεί το νησί και να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7l80xmxo7l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7lp6wfd449?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Εφόσον η επιχείρηση λάβει το πράσινο φως, θα απαιτηθεί επιπλέον στρατιωτική δύναμη. Σημειώνεται ότι ήδη, τρεις μονάδες Αμερικανών πεζοναυτών έχουν σταλεί προς την περιοχή, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν την αποστολή ακόμη περισσότερων στρατιωτικών σύντομα, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7lmv100iv5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 20/03/2026 - 14:41
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