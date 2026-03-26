Reuters: «Μονομερής και άδικη η συμφωνία» απαντά το Ιράν στον Τραμπ

Το Ιράν θεωρεί «μονομερή και άδικη» την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό των σχεδόν τεσσάρων εβδομάδων συγκρούσεων, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters την Πέμπτη, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση για συμφωνία.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, η πρόταση των ΗΠΑ διαβιβάστηκε στην Τεχεράνη μέσω του Πακιστάν και εξετάστηκε διεξοδικά το βράδυ της Τετάρτης από ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους και εκπρόσωπο του Ανώτατου Ηγέτη. Ωστόσο, κρίθηκε ότι δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιτυχίας και εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ.

Παρά την απόρριψη της πρότασης, η ιρανική πλευρά υπογράμμισε ότι η διπλωματία δεν έχει τερματιστεί, αν και προς το παρόν δεν διαφαίνεται ρεαλιστικό πλαίσιο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τους Ιρανούς «ικανότατους διαπραγματευτές», αλλά εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο συμφωνίας, δηλώνοντας ότι δεν είναι βέβαιος αν επιθυμεί μια τέτοια εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου.

Η σύγκρουση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Έκτοτε, η Τεχεράνη έχει απαντήσει με πλήγματα εναντίον του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και κρατών του Κόλπου.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ιράν να εγκαταλείψει οριστικά τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αντιμετωπίσει σφοδρές επιθέσεις. «Αν δεν συμφωνήσουν, θα είμαστε ο χειρότερος εφιάλτης τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, οι οικονομικές και ανθρωπιστικές συνέπειες της σύγκρουσης εντείνονται, με ελλείψεις καυσίμων να καταγράφονται διεθνώς και κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να αναζητούν τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει καταθέσει μια «λίστα 15 σημείων» ως βάση για διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις ενδιαφέροντος από την ιρανική πλευρά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν, βρίσκονται σε εξέλιξη έμμεσες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω μηνυμάτων που διαβιβάζονται από το Ισλαμαμπάντ, ενώ χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος στηρίζουν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Ωστόσο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι οι ανταλλαγές αυτές δεν συνιστούν διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως η παρούσα πολιτική της Τεχεράνης επικεντρώνεται στη συνέχιση της αντίστασης και στην υπεράσπιση της χώρας.