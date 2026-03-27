ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
DW: AfD, το νέο γερμανικό «κόμμα του λαού»;
Ειδήσεις
12:54 - 27 Μαρ 2026

DW: AfD, το νέο γερμανικό «κόμμα του λαού»;

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εργατική τάξη και χαμηλόμισθοι ψηφίζουν όλο και συχνότερα την Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ωστόσο, το πρόγραμμα της AfD δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον εργαζόμενο.

Σύμφωνα με μετάδοση της DW, οι εκλογές στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου αποτέλεσαν επιτυχία για το ακροδεξιό, λαϊκιστικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD): Με ποσοστό 19,5%, η AfD υπερδιπλασίασε το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών πριν από πέντε χρόνια. Το ποσοστό αυτό ήταν μάλιστα ελαφρώς υψηλότερο από εκείνο που είχε λάβει η AfD στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Το κάποτε «ανατολικογερμανικό φαινόμενο» της ανόδου στα ποσοστά της ακροδεξιάς, λαϊκιστικής AfD φαίνεται ότι δεν είχε τα γεωγραφικά όρια που πολλοί του απέδιδαν μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Αντίθετα, δείχνει να εδραιώνεται ως το δημοφιλέστερο κόμμα ανάμεσα σε ψηφοφόρους της εργατικής τάξης και των χαμηλόμισθων και στα κρατίδια της πρώην Δυτικής Γερμανίας – παρόλο που αρκετές από τις περιφερειακές του οργανώσεις έχουν χαρακτηριστεί ως ακροδεξιές εξτρεμιστικές από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες.

Η ανασφάλεια μετατοπίζει τα πολιτικά κριτήρια των ψηφοφόρων

Σε μια περίοδο οικονομικής στασιμότητας και απώλειας δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία, πολιτικοί αναλυτές αποδίδουν την επιτυχία της AfD σε έναν κύριο λόγο: τον φόβο μπροστά στην ανεργία και την κοινωνική υποβάθμιση. «Η AfD υποστηρίζει και ενισχύει τις ανησυχίες που υπάρχουν στην εργατική τάξη», θεωρεί ο Φρανκ Μπρετσνάιντερ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χοενχάιμ.

Οι διαρκείς κρίσεις λόγω πολέμων, κλιματικής αλλαγής και Τεχνητής Νοημοσύνης θέτουν σε δοκιμασία τις δημοκρατικές κοινωνίες – κι αυτό όχι μόνο στη Γερμανία.

Προσελκύοντας ψηφοφόρους από τους Σοσιαλδημοκράτες

Μια εκλογική ανάλυση του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Infratest dimap για τις πρόσφατες εκλογές στη Ρηνανία-Παλατινάτο αναδεικνύει μάλιστα μια ζοφερή εικόνα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα: Το 71% των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση «Το SPD δεν στέκεται πλέον ξεκάθαρα στο πλευρό των εργατών».

Η AfD επιχειρεί τώρα να καλύψει αυτό το κενό. Το κόμμα αξιοποιεί με μεγάλη επιτυχία στερεότυπα, λέει ο Μπρετσνάιντερ: Εκπρόσωποι της AfD δηλώνουν πως «εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία δεν έχουν ιδέα πώς είναι πραγματικά η ζωή σας. Εμείς όμως έχουμε». Αυτό το αφήγημα βρίσκει απήχηση στους ψηφοφόρους, εξηγεί.

Ωστόσο, οι ψηφοφόροι της εργατικής τάξης δεν αποδίδουν στην AfD ιδιαίτερη ικανότητα στην οικονομική πολιτική, την κοινωνική δικαιοσύνη ή τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αντίθετα, θεωρούν πιο σημαντικά τα ζητήματα ασύλου και μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Αυτά είναι τα κυρίαρχα θέματα στις εκστρατείες της AfD, όπου συνδέονται ζητήματα όπως η ευημερία και τα προσιτά ενοίκια με τη μετανάστευση. Το κόμμα παρουσιάζει τους μετανάστες ως απειλή για το βιοτικό επίπεδο στη Γερμανία, απευθυνόμενο στους φόβους κοινωνικής υποβάθμισης των ψηφοφόρων.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν κορυφαίοι οικονομολόγοι. Εκείνοι θεωρούν τη μετανάστευση καθοριστική για τη διατήρηση της γερμανικής ευημερίας. Σε ανάλυση του 2025, το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (DIW) κατέληξε ότι η αυξημένη μετανάστευση έχει τεράστιο δυναμικό για ισχυρή ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας.

Το κόμμα υποστηρίζει μια «εξαιρετικά νεοφιλελεύθερη οικονομική και δημοσιονομική πολιτική», σύμφωνα με τον πρόεδρο του DIW, ΜαρσέλΦράτσερ. Σχεδιάζει κυρίως φοροελαφρύνσεις για τα υψηλά εισοδήματα και επιδιώκει τον περιορισμό του ρόλου του κράτους. «Κανένα κόμμα στην Μπούντεσταγκ δεν επιθυμεί βαθύτερες περικοπές στις κοινωνικές παροχές απ' ότι η AfD», σημείωσε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεωπολιτικό αυτογκόλ το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle
Γιώργος Ραυτόπουλος

Γεωπολιτικό αυτογκόλ το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle

Η ελληνική φωνή της DW κινδυνεύει να σιγήσει: Το παρασκήνιο της απόφασης και τα περιθώρια ανατροπής
Ειδήσεις

Η ελληνική φωνή της DW κινδυνεύει να σιγήσει: Το παρασκήνιο της απόφασης και τα περιθώρια ανατροπής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μερτς για αλλαγές σε συνταξιοδοτικό: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία
Ειδήσεις

Μερτς για αλλαγές σε συνταξιοδοτικό: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία

Γερμανία: Το 70% των κοινωνικών δαπανών κατευθύνεται σε συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη
Ειδήσεις

Γερμανία: Το 70% των κοινωνικών δαπανών κατευθύνεται σε συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη

Η γερμανική χημική βιομηχανία παίρνει «ανάσα»
Επιχειρήσεις

Η γερμανική χημική βιομηχανία παίρνει «ανάσα»

Το γερμανικό αδιέξοδο και το tweet που γύρισε μπούμερανγκ στον Μερτς
Ανεμοδείκτης

Το γερμανικό αδιέξοδο και το tweet που γύρισε μπούμερανγκ στον Μερτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 14:34

Νιγηρία: Καθίσταται η πρώτα χώρα-μέλος του OPEC που εντάσσεται στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Πολιτική
02/07/2026 - 14:34

Γκιλφόιλ για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:21

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κάρπαθο

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:19

ΕΛΑΣ: Δέκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπαδική βία 

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:17

Μερτς για αλλαγές σε συνταξιοδοτικό: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία

Πολιτική
02/07/2026 - 14:10

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Πολιτική Προστασία (σποτ)

Οικονομία
02/07/2026 - 14:07

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου - Υψηλή παραβατικότητα στους κλάδους οχημάτων και μεταφορών

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:03

ΕΕ: 233,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για έργα καθαρής ενέργειας

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 13:59

Υπερταμείο: Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ»

Ακίνητα
02/07/2026 - 13:52

DIMAND–Hilton: Στρατηγική συμφωνία για τη δημιουργία δύο ξενοδοχείων στο ΦΙΞ Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:43

Κυκλοφορεί το Reporter Magazine Ιουλίου 2026: Aφιερώματα, συνεντεύξεις και αναλύσεις

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 13:42

Υποχωρεί για τρίτη ημέρα το πετρέλαιο καθώς αποκλιμακώνονται οι φόβοι για το Ορμούζ

Πολιτική
02/07/2026 - 13:40

Μητσοτάκης – Διευθυντής ΔΟΑΕ: Στο επίκεντρο Ουκρανία, Μέση Ανατολή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Νομίσματα
02/07/2026 - 13:39

«Σήμα» ανόδου και ενδείξεις συσσώρευσης στα crypto – Στα $61.000 το Bitcoin

Αναλύσεις
02/07/2026 - 13:30

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο

Πολιτική
02/07/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Η τρομοκρατία δεν πρόκειται να επικρατήσει ούτε να εκφοβίσει την κοινωνία

Οικονομία
02/07/2026 - 13:16

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2% με επενδυτική ώθηση, αλλά επίμονο πληθωρισμό και επιδείνωση στο εξωτερικό ισοζύγιο

Ναυτιλία
02/07/2026 - 13:13

Τα Ποσειδώνια 2026 σηματοδότησαν τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και του cloud στη ναυτιλία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:05

Παπασταύρου: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/07/2026 - 13:05

Τραπεζοϋπάλληλοι: 8 στους 10 δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί - Παράπονα για την «ποιότητα»

Γρηγόρης Νικολόπουλος
02/07/2026 - 12:58

Δυσαρεστημένοι, επιφυλακτικοί και απαισιόδοξοι οι ψηφοφόροι

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:58

TÜV NORD Hellas: Η Σταυρούλα Φίλη αναλαμβάνει Corporate Communications & Marketing Director

Πολιτική
02/07/2026 - 12:55

Σαμαράς: Τα μόνα «ήρεμα νερά» στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:47

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/07/2026 - 12:42

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Πολιτική
02/07/2026 - 12:39

Γεωργιάδης: Εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Δε θα είναι σωστό για τον ίδιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/07/2026 - 12:35

Τα ορόσημα της 4ετούς θητείας του Ευ. Μυτιληναίου στη European Metals

Εργασιακά
02/07/2026 - 12:33

Κεραμέως: Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας και διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
02/07/2026 - 12:21

Από τους «αέναους πολέμους» στις «αέναες συνομιλίες»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 12:16

Politico: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τη ρωσική οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ