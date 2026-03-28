Ιράν: Αμερικανικό πλοίο επιμελητείας στόχος των στρατιωτικών δυνάμεων «μακριά από το Σαλάλα»

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα 28/3 ότι έθεσαν υπό στοχοθέτηση ένα αμερικανικό πλοίο επιμελητείας σε απόσταση από το λιμάνι Σαλάλα, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς λιμένες του Ομάν.

Σύμφωνα με τον Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπο της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, το πλοίο που «υποστηρίζει τον επιθετικό αμερικανικό στρατό» βρέθηκε στο στόχαστρο των ιρανικών δυνάμεων, χωρίς να διευκρινιστεί αν υπήρξαν ζημιές ή τραυματισμοί.

Η ανακοίνωση μεταδόθηκε μέσω της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή του Κόλπου, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά με πλοία και στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η κίνηση αυτή αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις στρατιωτικές αντιπαραθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και της Αραβικής Θάλασσας.