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Δεν αναβάλλεται το ταξίδι του Βασιλιά Κάρολο στις ΗΠΑ παρά τις επιθέσεις Τραμπ στο Λονδίνο
Ειδήσεις
16:43 - 31 Μαρ 2026

Δεν αναβάλλεται το ταξίδι του Βασιλιά Κάρολο στις ΗΠΑ παρά τις επιθέσεις Τραμπ στο Λονδίνο

Reporter.gr Newsroom
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Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη επίσκεψη του Βασιλιά Κάρολου της Αγγλίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ.  

Η ανακοίνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι στη Μεγάλη Βρετανία αυξάνονται οι φωνές που ζητούν την ακύρωση ή αναβολή αυτού του ιστορικού βασιλικού ταξιδιού, λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει θέσει σε πρωτοφανώς δύσκολη θέση και τις σχέσεις Λονδίνου – Ουάσιγκτον.

Το Παλάτι, από την άλλη, σημείωσε πως η επίσκεψη προγραμματίζεται για τα τέλη Απριλίου, με τις ακριβείς ημερομηνίες να αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Στη σχετική ανακοίνωση των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ αναφέρεται:

«Με τη συμβουλή της Κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητας και κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής». Κατά τη διάρκεια αυτής, θα «εορτασθούν οι ιστορικοί δεσμοί και η σύγχρονη διμερής σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών».

Ήδη οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες εξέδωσαν, με τη σειρά τους, απαντητική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν ότι η αποστολή του Βασιλιά σε κρατική επίσκεψη στις ΗΠΑ, «την ώρα που ο Τραμπ αντιμετωπίζει τη χώρα με περιφρόνηση», αποτελεί «ταπείνωση».

Ο ηγέτης του κόμματος, Έντ Ντέϊβι, δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός δείχνει μια εκπληκτική έλλειψη πυγμής, προχωρώντας στην υλοποίηση αυτής της επίσκεψης ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τη χώρα μας με περιφρόνηση. Το να σταλεί ο Βασιλιάς σε κρατική επίσκεψη στις ΗΠΑ, την ώρα που ο Τραμπ χαρακτηρίζει “παχνιδάκι” το Βασιλικό Ναυτικό μας είναι μια ταπείνωση και ένδειξη μιας κυβέρνησης πολύ αδύναμης για να αντισταθεί σε νταήδες.

Τι άλλο απαράδεκτο πρέπει να κάνει ο Τραμπ ώστε η κυβέρνηση να συνετιστεί και να ακυρώσει την κρατική επίσκεψη;», καταλήγει.

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