Ιταλία: Δημογραφική «ανάσα» χάρη στη μετανάστευση - Σε ιστορικό χαμηλό οι γεννήσεις

Ο πληθυσμός της Ιταλίας σταθεροποιήθηκε έπειτα από 12 χρόνια μείωσης, με τη μετανάστευση να αντισταθμίζει σχεδόν πλήρως τη μείωση των γεννήσεων, ενώ το προσδόκιμο ζωής συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη (31/3) η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, ISTAT.

Πιο αναλυτικά, τα προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν ότι ο μόνιμος πληθυσμός διαμορφώθηκε στα 58,94 εκατομμύρια την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με την ετήσια δημογραφική έκθεση της ISTAT.

«Η Ιταλία παραμένει μια χώρα όπου μόνο ένα πολύ θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο μπορεί να αντισταθμίσει τη σημαντικά αρνητική φυσική μεταβολή και όσο ο πληθυσμός της συνεχίζει να γηράσκει», ανέφερε η στατιστική υπηρεσία. Να σημειωθεί ότι η γειτονική μας χώρα, κατατάσσεται δεύτερη παγκοσμίως όσον αφορά τη γήρανση του πληθυσμού.

Χωρίς σταθερές εισροές μεταναστών, ο πληθυσμός θα επιστρέψει σε πτωτική πορεία, εντείνοντας τις μακροπρόθεσμες πιέσεις στην αγορά εργασίας και στα δημόσια οικονομικά, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην ίδια έκθεση.

Να σημειωθεί ότι η αύξηση των μεταναστευτικών ροών σημειώθηκε υπό τη δεξιά κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζώρτζια Μελόνι, η οποία έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στους παράτυπους μετανάστες, ενώ παράλληλα αύξησε τις άδειες εργασίας για πολίτες εκτός ΕΕ.

Οι γεννήσεις υποχωρούν σε νέο ιστορικό χαμηλό

Οι γεννήσεις μειώθηκαν στις 355.000 το 2025, σημειώνοντας πτώση 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας έτσι νέο ιστορικό χαμηλό από την ενοποίηση της χώρας το 1861, ενώ οι θάνατοι παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί στις 652.000, οδηγώντας σε ένα αρνητικό ισοζύγιο σχεδόν 300.000 ατόμων.

Ο δείκτης γονιμότητας υποχώρησε περαιτέρω, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 1,14 παιδιά ανά γυναίκα. Πρόκειται για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη και σημαντικά κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης των 2,1, γεγονός που αντανακλά την καθυστερημένη τεκνοποίηση και τη συρρίκνωση του αριθμού των δυνητικών γονέων.

Η καθαρή μετανάστευση διαμορφώθηκε στα 296.000 άτομα, με τις αφίξεις από το εξωτερικό να φτάνουν τις 440.000, ενώ η μετανάστευση προς το εξωτερικό μειώθηκε αισθητά στις 144.000 που είναι και το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Ο πληθυσμός των αλλοδαπών κατοίκων αυξήθηκε κατά 188.000, φτάνοντας τα 5,56 εκατομμύρια.

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε περαιτέρω μετά τα χρόνια της πανδημίας COVID-19, φτάνοντας τα 81,7 έτη για τους άνδρες και τα 85,7 για τις γυναίκες, κατατάσσοντας την Ιταλία μεταξύ των χωρών με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την ISTAT.