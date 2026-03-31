ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιταλία: Δημογραφική «ανάσα» χάρη στη μετανάστευση - Σε ιστορικό χαμηλό οι γεννήσεις
Ειδήσεις
17:29 - 31 Μαρ 2026

Ιταλία: Δημογραφική «ανάσα» χάρη στη μετανάστευση - Σε ιστορικό χαμηλό οι γεννήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πληθυσμός της Ιταλίας σταθεροποιήθηκε έπειτα από 12 χρόνια μείωσης, με τη μετανάστευση να αντισταθμίζει σχεδόν πλήρως τη μείωση των γεννήσεων, ενώ το προσδόκιμο ζωής συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη (31/3) η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, ISTAT.      

Πιο αναλυτικά, τα προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν ότι ο μόνιμος πληθυσμός διαμορφώθηκε στα 58,94 εκατομμύρια την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με την ετήσια δημογραφική έκθεση της ISTAT.

«Η Ιταλία παραμένει μια χώρα όπου μόνο ένα πολύ θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο μπορεί να αντισταθμίσει τη σημαντικά αρνητική φυσική μεταβολή και όσο ο πληθυσμός της συνεχίζει να γηράσκει», ανέφερε η στατιστική υπηρεσία. Να σημειωθεί ότι η γειτονική μας χώρα, κατατάσσεται δεύτερη παγκοσμίως όσον αφορά τη γήρανση του πληθυσμού.

Χωρίς σταθερές εισροές μεταναστών, ο πληθυσμός θα επιστρέψει σε πτωτική πορεία, εντείνοντας τις μακροπρόθεσμες πιέσεις στην αγορά εργασίας και στα δημόσια οικονομικά, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην ίδια έκθεση.

Να σημειωθεί ότι η αύξηση των μεταναστευτικών ροών σημειώθηκε υπό τη δεξιά κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζώρτζια Μελόνι, η οποία έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στους παράτυπους μετανάστες, ενώ παράλληλα αύξησε τις άδειες εργασίας για πολίτες εκτός ΕΕ.

Οι γεννήσεις υποχωρούν σε νέο ιστορικό χαμηλό

Οι γεννήσεις μειώθηκαν στις 355.000 το 2025, σημειώνοντας πτώση 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας έτσι νέο ιστορικό χαμηλό από την ενοποίηση της χώρας το 1861, ενώ οι θάνατοι παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί στις 652.000, οδηγώντας σε ένα αρνητικό ισοζύγιο σχεδόν 300.000 ατόμων.

Ο δείκτης γονιμότητας υποχώρησε περαιτέρω, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 1,14 παιδιά ανά γυναίκα. Πρόκειται για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη και σημαντικά κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης των 2,1, γεγονός που αντανακλά την καθυστερημένη τεκνοποίηση και τη συρρίκνωση του αριθμού των δυνητικών γονέων.

Η καθαρή μετανάστευση διαμορφώθηκε στα 296.000 άτομα, με τις αφίξεις από το εξωτερικό να φτάνουν τις 440.000, ενώ η μετανάστευση προς το εξωτερικό μειώθηκε αισθητά στις 144.000 που είναι και το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Ο πληθυσμός των αλλοδαπών κατοίκων αυξήθηκε κατά 188.000, φτάνοντας τα 5,56 εκατομμύρια.

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε περαιτέρω μετά τα χρόνια της πανδημίας COVID-19, φτάνοντας τα 81,7 έτη για τους άνδρες και τα 85,7 για τις γυναίκες, κατατάσσοντας την Ιταλία μεταξύ των χωρών με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την ISTAT.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Visa Express: Ανανεώθηκε για έναν επιπλέον χρόνο το πρόγραμμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για Τούρκους πολίτες
Ειδήσεις

Visa Express: Ανανεώθηκε για έναν επιπλέον χρόνο το πρόγραμμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για Τούρκους πολίτες

Κωνσταντοπούλειο: Υγειονομικοί υποδέχτηκαν με διαμαρτυρίες το Γεωργιάδη - Στο επίκεντρο ελλείψεις προσωπικού και χαμηλοί μισθοί
Υγεία

Κωνσταντοπούλειο: Υγειονομικοί υποδέχτηκαν με διαμαρτυρίες το Γεωργιάδη - Στο επίκεντρο ελλείψεις προσωπικού και χαμηλοί μισθοί 

Ο Στουρνάρας, το ευρωομόλογο και μία προσευχή για την Ευρώπη
Ανεμοδείκτης

Ο Στουρνάρας, το ευρωομόλογο και μία προσευχή για την Ευρώπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ελληνική Surprice Mobility ανοίγει εταιρικό σταθμό στο Malpensa του Μιλάνου
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ελληνική Surprice Mobility ανοίγει εταιρικό σταθμό στο Malpensa του Μιλάνου

Reuters: Νέα τράπεζα-γίγας για την άμυνα με κεφάλαια $133 δισ. – Ποιοι μπαίνουν στο εγχείρημα του Καναδά
Ειδήσεις

Reuters: Νέα τράπεζα-γίγας για την άμυνα με κεφάλαια $133 δισ. – Ποιοι μπαίνουν στο εγχείρημα του Καναδά

Επανεκκίνηση στις ευρωτουρκικές σχέσεις: Οδικός χάρτης για οικονομία, άμυνα και μετανάστευση
Ειδήσεις

Επανεκκίνηση στις ευρωτουρκικές σχέσεις: Οδικός χάρτης για οικονομία, άμυνα και μετανάστευση

Θανάσης Γλαβίνας στο «R»: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει
Πολιτική

Θανάσης Γλαβίνας στο «R»: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:30

ΕΣΕΕ: Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/07/2026 - 10:26

The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 10:22

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

Πολιτική
10/07/2026 - 10:16

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:15

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:08

Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:07

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ