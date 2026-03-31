Κωνσταντοπούλειο: Υγειονομικοί υποδέχτηκαν με διαμαρτυρίες το Γεωργιάδη - Στο επίκεντρο ελλείψεις προσωπικού και χαμηλοί μισθοί 

Με πανό και συνθήματα υποδέχθηκαν την Τρίτη (31/3) οι εργαζόμενοι στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Αναλυτικά, ο Σύλλογος Εργαζομένων διοργάνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο των ΤΕΠ, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του και καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια εξωραϊσμένη εικόνα της κατάστασης μέσω τελετών, την ώρα που -όπως υποστηρίζουν- το νοσοκομείο λειτουργεί «στα όριά του» εξαιτίας σοβαρών ελλείψεων προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες.

Οι υγειονομικοί, που συμμετείχαν και σε στάση εργασίας, επισήμαναν ότι οι νέες εγκαταστάσεις δεν αρκούν για να καλύψουν τα ουσιαστικά προβλήματα, όπως η επαγγελματική εξουθένωση και οι χαμηλοί μισθοί, οι οποίοι -όπως τονίζουν- δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος ζωής.

Σε ανακοίνωσή τους, υπογράμμισαν ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε επικοινωνιακές κινήσεις εντυπωσιασμού, επισημαίνοντας πως η ουσιαστική ενίσχυση του συστήματος υγείας προϋποθέτει μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εργασίας και όχι απλώς τελετουργικές ενέργειες.

Τέλος, η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με σαφές μήνυμα προς την πολιτική ηγεσία: οι ανάγκες των εργαζομένων δεν καλύπτονται με εγκαίνια, αλλά μέσα από αγώνες και διεκδικήσεις, τονίζοντας ότι οι υγειονομικοί δεν αποτελούν διακοσμητικό στοιχείο σε κυβερνητικές παρουσίες.