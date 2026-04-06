Υπερταμείο: Εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στον Δήμο Φυλής

Το Υπερταμείο ανακοινώνει ότι σήμερα, Δευτέρα, 6 Απριλίου, εξέπνευσε η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση με σύμβαση παραχώρησης Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής, δίχως την κατάθεση προσφορών.

Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργήθηκε από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής.