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Υπερταμείο: Εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στον Δήμο Φυλής
Ακίνητα
14:58 - 06 Απρ 2026

Υπερταμείο: Εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στον Δήμο Φυλής

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπερταμείο ανακοινώνει ότι σήμερα, Δευτέρα, 6 Απριλίου, εξέπνευσε η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση με σύμβαση παραχώρησης Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής, δίχως την κατάθεση προσφορών.

Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργήθηκε από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής.

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