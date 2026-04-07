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Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ανάπτυξη
Ειδήσεις
13:14 - 07 Απρ 2026

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία οδεύει αναπόφευκτα προς υψηλότερο πληθωρισμό και ασθενέστερη ανάπτυξη, ως συνέπεια του πολέμου με το Ιράν, καθώς το Ταμείο ετοιμάζεται να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις του.

«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν πλέον σε υψηλότερες τιμές και βραδύτερη ανάπτυξη», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σε συνέντευξή της στο Reuters.

Πριν από τον πόλεμο, το ΔΝΤ προέβλεπε μια μικρή αναβάθμιση των προβλέψεών του για παγκόσμια ανάπτυξη κατά 3,3% το 2026 και 3,2% το 2027, σύμφωνα με την Γκεοργκίεβα.

Ωστόσο, αυτές οι προσδοκίες έχουν έκτοτε ανατραπεί, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν έχει προκαλέσει κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίοι είναι απίθανο να ξεσπάσουν σύντομα, ακόμη και αν ο πόλεμος καταλήξει σε ταχεία επίλυση.

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν πριν από έξι εβδομάδες προκάλεσε σημαντικό σοκ στον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, ενός ζωτικού ναυτιλιακού διαδρόμου, έθεσε σε ακινησία τη θαλάσσια κυκλοφορία στον Κόλπο.

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 13%, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές σε άλλες κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού. Η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι οι φτωχότερες χώρες που δεν έχουν επαρκή αποθέματα θα επηρεαστούν περισσότερο.

«Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο αυξημένης αβεβαιότητας», πρόσθεσε, επικαλούμενη γεωπολιτικές εντάσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, κλιματικά σοκ και δημογραφικές μεταβολές. «Όλα αυτά σημαίνουν ότι αφού ανακάμψουμε από αυτό το σοκ, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για το επόμενο».

Η διπλή απειλή των υψηλότερων τιμών και της βραδύτερης ανάπτυξης προκαλεί φόβους για επιστροφή στον «στασιμοπληθωρισμό» μεταξύ των καταναλωτών, των επιχειρηματικών ηγετών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις στις εαρινές συναντήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ την επόμενη εβδομάδα, με την Γκεοργκίεβα να εκφωνεί ομιλία την Πέμπτη.

«Κατευθυντικά, πρόκειται για στασιμοπληθωρισμό», δήλωσε ο Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody's Analytics. «Είναι ο υψηλότερος πληθωρισμός και η ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής - της δασμολογικής πολιτικής και της μεταναστευτικής πολιτικής».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 15:13
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