Λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί με χτύπημα στην Aramco & $200/ βαρέλι

Αν και στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκε κάποια πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η επίτευξη εκεχειρίας έως τις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής) φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, με την Μέση Ανατολή να αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο βράδυ με ένταση στον Περσικό Κόλπο και τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Στις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αν και η επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία μέχρι την προθεσμία που έχει θέσει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής) εξακολουθεί να φαίνεται δύσκολη αναφέρει το Axios. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με την περιοχή του Περσικού Κόλπου και τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας να παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.

Η Τεχεράνη, μέσω του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, έστειλε μήνυμα ότι αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στις απειλές του, στόχος θα βρεθεί η Aramco και άλλοι στρατηγικοί ενεργειακοί και βιομηχανικοί στόχοι. Παράλληλα, οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι μια τέτοια κλιμάκωση θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου ακόμη και στα 200 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, απάντησε μέσω ανάρτησης στο X, σημειώνοντας ότι η χώρα είναι πλήρως προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο: «Το μεγάλο έθνος του Ιράν. Η εθνική ασφάλεια και η προστασία των κρίσιμων υποδομών αποτελούν αντικείμενο των “ακριβών υπολογισμών” μας. Η κυβέρνηση έχει οριστικοποιήσει λεπτομερώς τα απαραίτητα μέτρα για όλα τα σενάρια. Καμία απειλή δεν υπερβαίνει την ετοιμότητα και τις πληροφορίες μας. Αγκαλιάστε την ειρήνη με εμπιστοσύνη στη δύναμη του Ιράν. Είμαστε βέβαιοι ότι θα κερδίσουμε».

Από την πλευρά της, η ισραηλινή τηλεόραση προχώρησε στην εγκατάσταση χρονόμετρου αντίστροφης μέτρησης για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με το αντικαθεστωτικό Iran International, υπήρξε ρήγμα στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας, με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν να κατηγορεί τους Φρουρούς της Επανάστασης για την κλιμάκωση των εντάσεων.

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές μοίρασαν χάπια ιωδίου στους κατοίκους γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, προκειμένου να προστατευθούν σε περίπτωση διαρροής ραδιενέργειας από ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα.

Προετοιμάζονται για όλα οι χώρες του κόλπου

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους από τα μεσάνυχτα έως τις 6:00 π.μ., χαρακτηρίζοντας το μέτρο ως «προληπτικό» για την ασφάλεια του πληθυσμού.

Ταυτόχρονα, η διαχειρίστρια εταιρεία του μεγαλύτερου λιμανιού του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του θα ανασταλεί προσωρινά «από την αρχή της ημέρας» την Τετάρτη, ενόψει της λήξης του τελεσίγραφου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει με καταστροφή κρίσιμων υποδομών στο Ιράν.

Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται λίγες ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας, εντείνοντας την ανησυχία για ενδεχόμενη κλιμάκωση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

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Η απειλή Τραμπ και οι αντιδράσεις από Ιράν και παγκόσμια κοινότητα

«Απόψε ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» έγραψε νωρίτερα στο truth ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του αργότερα είπε πάντως ότι η προθεσμία θα μετακινηθεί αν υπάρξει ορατή πρόοδος. Οι απειλές του Τραμπ προκάλεσαν, πάντως, επικρίσεις από όλο το πολιτικό φάσμα εντός των ΗΠΑ, με δημοκρατικούς αλλά και ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να τον επικρίνουν ιδιαίτερα έντονα.

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Πάπας Λέων: Η απειλή του Τραμπ να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό είναι «απαράδεκτη»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ‘ δήλωσε την Τρίτη ότι η απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό είναι «πραγματικά απαράδεκτη» και πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά των υποδομών των πολιτών παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Ο Λέων κάλεσε τους Αμερικανούς και όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους να επικοινωνήσουν με τους πολιτικούς ηγέτες και τους εκπροσώπους τους στο Κογκρέσο, απαιτώντας να απορρίψουν τον πόλεμο και να εργαστούν για την ειρήνη.

Την ίδια ώρα το Ιράν βάζει παιδιά και νέους ως ανθρώπινες ασπίδες σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές ενόψει των απειλών του Τραμπ