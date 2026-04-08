Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα θέσει ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ στη συνάντηση με Ρούτε

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να θέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο αποχώρησης της χώρας του από το ΝΑΤΟ, κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, που θα πραγματοποιηθεί αργότερα τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4).

Αναλυτικά, την παραπάνω πληροφορία επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου, η Λέβιτ υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ δοκιμάστηκε στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν και δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς. Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία, απάντησε ότι πρόκειται για θέμα που έχει ήδη τεθεί από τον πρόεδρο και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στη συνάντηση με τον Ρούτε.

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να εκτονώσει την έντονη δυσαρέσκεια του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται ενοχλημένος από τη στάση των συμμάχων, οι οποίοι -όπως υποστηρίζει- αρνήθηκαν να συνδράμουν στην προστασία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και να επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων για επιχειρήσεις κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέφερε και την κριτική του ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημά του σχετικά με τη Γροιλανδία.

Η Λέβιτ, μεταφέροντας τη θέση της αμερικανικής πλευράς, δήλωσε ότι είναι «ιδιαίτερα απογοητευτικό» το γεγονός πως το ΝΑΤΟ, κατά την άποψη της Ουάσινγκτον, δεν στάθηκε στο πλευρό του αμερικανικού λαού το τελευταίο διάστημα, παρά το ότι οι ΗΠΑ καλύπτουν σημαντικό μέρος των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας.