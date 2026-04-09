«Ένοπλη εκεχειρία» στη Μέση Ανατολή – «Έσπασε» ξανά το φράγμα των $100 το πετρέλαιο

Η εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή δεν έχει σταματήσει να δοκιμάζεται, παρότι η εκεχειρία παραμένει ακόμη σε ισχύ. Ωστόσο, το χάος που προκάλεσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, ρίχνοντας συνολικά 160 βόμβες μέσα σε 10 λεπτά, έχει θέσει τη συμφωνία σε κίνδυνο, ενώ έχει προκαλέσει και τη διεθνή κατακραυγή.

Ανάλυση του BBC σημειώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναγκαστεί σύντομα να μεσολαβήσει προκειμένου να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις που αυξάνουν το ρίσκο για πλήρη εκτροχιασμό της κατάστασης, ενώ την ίδια ώρα η διεθνής αντίδραση κλιμακώνεται.

Σύμφωνα με τον Πολ Άνταμς του βρετανικού μέσου, η κλιμάκωση από μέρους του Ισραήλ δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά είναι σαφές ότι μπορεί να τινάξει τη συμφωνία στον αέρα, πράγμα που – κατά την εκτίμησή του – θα αναγκαστεί να λάβει υπόψη του ο Αμερικανός πρόεδρος και να ζητήσει από τον Νετανιάχου, είτε παρασκηνιακά είτε δημοσίως, να σταματήσει τις επιθέσεις.

Κατά την ίδια ανάλυση, το Ισραήλ αντιλαμβάνεται πως ο χρόνος της εκστρατείας του στον Λίβανο ίσως μετρά αντίστροφα και γι’ αυτό επέλεξε να εντείνει τα χτυπήματα όσο εξακολουθεί να έχει την αμερικανική διπλωματική κάλυψη.

Πάντως, για την ώρα, ο Τραμπ δεν στέλνει μηνύματα στο Τελ Αβίβ, αλλά στην Τεχεράνη, τονίζοντας πως οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν εντός και γύρω από το Ιράν μέχρι να «τηρηθεί πλήρως», όπως λέει, η «πραγματική συμφωνία». Σε αντίθετη περίπτωση, «το πιστολίδι θα αρχίσει ξανά», προειδοποίησε.

Η απάντηση ήρθε από τον Ιρανό πρόεδρο, Μαχμούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ καθιστούν τις συνομιλίες ανούσιες και τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον Λίβανο.

Al Jazeera : Ανησυχία στην Ουάσιγκτον για κατάρρευση της εκεχειρίας

«Στην Ουάσιγκτον επικρατεί βαθιά ανησυχία για πιθανή κατάρρευση της εκεχειρίας, ακόμη και πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ. Αυτό οφείλεται σε δήλωση του αντιπροέδρου Βανς, σύμφωνα με την οποία οι Ιρανοί θεωρούσαν ότι η εκεχειρία περιελάμβανε και τον Λίβανο. Η δήλωση του Βανς προκαλεί ανησυχία, καθώς φαίνεται ότι η εκεχειρία έχει πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Είναι ατελής και πολύ ευάλωτη», σχολιάζει ανταποκρίτρια του Al Jazeera από την Ουάσιγκτον.

«Η μεγάλη ανησυχία, ιδίως στο Καπιτώλιο, είναι η διαφορά μεταξύ των ΗΠΑ και του Πακιστάν σχετικά με το τι ακριβώς συμφωνήθηκε, δεδομένου ότι το Πακιστάν δήλωσε πολύ σαφώς ότι ο Λίβανος περιλαμβάνεται στην εκεχειρία, ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το αντίθετο», σημείωσε ακόμη.

Έτοιμο το Πακιστάν για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του Σαββάτου

Την ίδια ώρα, το Ισλαμαμπάντ έχει μετατραπεί σε «αστακό» ενόψει των διαπραγματεύσεων του Σαββάτου (10/4), με τις πακιστανικές αρχές να στήνουν checkpoints, να επιτάσσουν ξενοδοχεία και να «παγώνουν» την καθημερινότητα της πρωτεύουσας, σε μια ένδειξη του πόσο εύθραυστη παραμένει η εκεχειρία. Σε αρκετά σημεία, δρόμοι έχουν αποκλειστεί με κοντέινερ, ενώ η πρόσβαση ελέγχεται αυστηρά, θυμίζοντας συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Ενδεικτικό της σημασίας των συνομιλιών είναι και το γεγονός ότι το Islamabad Serena Hotel επιτάχθηκε από την κυβέρνηση. Οι υπάρχοντες πελάτες κλήθηκαν να αποχωρήσουν έως τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς το ξενοδοχείο θα φιλοξενήσει τις αντιπροσωπείες μέχρι και την Κυριακή.

Αν και δεν θεωρείται ο χώρος διεξαγωγής των συνομιλιών, θα αποτελέσει το βασικό σημείο διαμονής των αξιωματούχων.

Την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, καθώς η μεσολάβηση Γουίτκοφ και Κούσνερ που συμμετείχαν στην προηγούμενη φάση των διαπραγματεύσεων κρίθηκε ανεπιτυχής, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στη σύγκρουση. Από πολλές πλευρές, οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι θεωρήθηκαν asset των Ισραηλινών, ενώ, αντιθέτως, ο Βανς είχε εκφράσει εξαρχής σταθερές επιφυλάξεις για την ένοπλη σύγκρουση.

Εν τω μεταξύ, ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν είχε κάνει το πρωί μία ανάρτηση, ανακοινώνοντας ότι αντιπροσωπεία από το Ιράν θα μετέβαινε στο Πακιστάν για τις συνομιλίες.

«Παρά τον σκεπτικισμό της ιρανικής κοινής γνώμης λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας από το ισραηλινό καθεστώς, ιρανική αντιπροσωπεία φτάνει απόψε στην Ισλαμαμπάντ για σημαντικές συνομιλίες, επί των 10 σημείων που πρότεινε το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, μετά από λίγη ώρα διέγραψε την ανάρτησή του, με αποτέλεσμα το τοπίο για το τι τελικά θα συμβεί αύριο να παραμένει θολό.

Αμφίβολη η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Λόγω του χάους στον Λίβανο, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να είναι κρίσιμη, με τον Ιρανό Αναπληρωτή ΥΠΕΞ να τονίζει στο ΒΒC ότι η Τεχράνη θα διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση μόνον αφού οι ΗΠΑ σταματήσουν την επιθετικότητα.

Αυτή την ώρα, επί της ουσίας, πάντως, η εικόνα που διαμορφώνεται απέχει πολύ από μια επιστροφή στην κανονικότητα.

Πίσω στο «ράλι» το πετρέλαιο

Καθώς οι πιθανότητες κατάρρευσης της εκεχειρίας αυξάνονται, ο πετρέλαιο πήρε και πάλι την ανηφόρα. Η άνοδος που ξεκίνησε από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, οδήγησε τελικά το αμερικανικό αργό πάνω από τα 100 δολάρια και το Brent, επίσης, πολύ κοντά.

Έτσι, το αργό «παίζει» πλέον στα 101,37 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 7,33% και το Brent στα 98,84 δολάρια το βαρέλι με +4,30%.