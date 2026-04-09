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ΔΝΤ για παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί ανάπτυξη και επισιτιστική ασφάλεια
Ειδήσεις
21:20 - 09 Απρ 2026

ΔΝΤ για παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί ανάπτυξη και επισιτιστική ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάπαυση πυρός, μπορεί να επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομία, να αυξήσει κατά 20–50 δισ. δολάρια τη ζήτηση για οικονομική στήριξη και να οδηγήσει έως και 45 εκατομμύρια ανθρώπους σε επισιτιστική ανασφάλεια.

Η Γκεοργκίεβα επισήμανε ότι η καθημερινή ροή πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 13% και εκείνη του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) κατά 20% σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χαμηλή προσφορά έχει προκαλέσει εκτόξευση τιμών και αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η ίδια τόνισε ότι η Βιομηχανική Πόλη Ρας Λαφάν, όπου παράγεται το 93% του LNG του Κόλπου, παραμένει κλειστή από τις 2 Μαρτίου, και θα χρειαστούν 3–5 χρόνια για να επανέλθει σε πλήρη δυναμικότητα. «Δεν γνωρίζουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ ή για την ανάκαμψη των αεροπορικών μεταφορών. Η ανάπτυξη θα είναι πιο αργή, ακόμη κι αν υπάρξει διαρκής ειρήνη», πρόσθεσε.

Αναθεωρημένες προβλέψεις και προειδοποιήσεις

Η Γκεοργκίεβα επεσήμανε ότι οι αλυσιδωτές επιπτώσεις του πολέμου, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, θα συνεχιστούν για καιρό, με διακοπή της λειτουργίας διυλιστηρίων, ελλείψεις σε διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου και σημαντικές συνέπειες σε μεταφορές, τουρισμό και εμπόριο.

Το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη. Τον Ιανουάριο, η ανάπτυξη για το 2026 προέβλεπε 3,3% και για το 2027 3,2%, ενώ πλέον εξετάζονται σενάρια από γρήγορη ομαλοποίηση έως παρατεταμένη διατήρηση υψηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Κίνδυνος επισιτιστικής ανασφάλειας

Η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι ο πόλεμος μπορεί να οδηγήσει 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε επισιτιστική ανασφάλεια, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό σε πάνω από 360 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Η εαρινή σύνοδος, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα με συμμετοχή εκατοντάδων αξιωματούχων και οικονομολόγων, θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση του σοκ από τον πόλεμο και στον τρόπο με τον οποίο το ΔΝΤ μπορεί να στηρίξει τα μέλη του που έχουν ανάγκη. Η Γκεοργκίεβα διαβεβαίωσε ότι το Ταμείο διαθέτει επαρκείς πόρους. Πριν από τον πόλεμο, τα υπάρχοντα προγράμματα ανέρχονταν σε 140 δισ. δολάρια, ενώ μεταξύ Μαΐου 2024 – Μαρτίου 2025 εγκρίθηκαν νέα δάνεια ύψους άνω των 36 δισ. δολαρίων.

Προειδοποίηση κατά μεμονωμένων δράσεων

Η επικεφαλής του ΔΝΤ κάλεσε τις χώρες να αποφύγουν μεμονωμένα μέτρα όπως έλεγχοι τιμών ή περιορισμοί εξαγωγών, προειδοποιώντας ότι αυτά θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για αποφασιστική παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών με αυξήσεις επιτοκίων, εάν οι πληθωριστικές πιέσεις απειλήσουν τη σταθερότητα.

Πολλές χώρες ήδη εφαρμόζουν μέτρα εξοικονόμησης πόρων, όπως τηλεργασία και περιορισμό της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων, ενώ αποφεύγουν μη στοχευμένες φορολογικές περικοπές ή επιδοτήσεις στην ενέργεια. Το ΔΝΤ συνεργάζεται μαζί τους για να διασφαλίσει ότι τυχόν μέτρα θα είναι προσωρινά και στοχευμένα.

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