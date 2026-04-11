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Τραγωδία στην Κύπρο: Δύο νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στη Λεμεσό
Ειδήσεις
22:05 - 11 Απρ 2026

Τραγωδία στην Κύπρο: Δύο νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στη Λεμεσό

Reporter.gr Newsroom
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Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε μερικώς στη Γερμασόγεια, στη Λεμεσό της Κύπρου.  

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο Κύπρου, τρία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάσταση τους είναι εκτός κινδύνου.

Ο Αντιδήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, Μαρίνος Κυριάκου, δήλωσε σε δημοσιογράφους σύμφωνα με το ΚΥΠΕ ότι το κτίριο είχε κηρυχθεί ακατάλληλο και ότι εστάλη σχετική επιστολή προς τους ιδιοκτήτες, από τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Κώστας Μιχαήλ, υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού, ανέφερε ότι υπήρχαν 11 διαμερίσματα στο κτίριο, και ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 20 άτομα διέμεναν εκεί. Είπε ακόμη ότι συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες.

Ασθενοφόρα, μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και της ΕΜΑΚ βρίσκονται στην περιοχή, η οποία έχει αποκλειστεί.

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