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Χεζμπολάχ: «Εθνικό αμάρτημα» οι συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ
Ειδήσεις
16:04 - 15 Απρ 2026

Χεζμπολάχ: «Εθνικό αμάρτημα» οι συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα (15/4), ότι η απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να προχωρήσει σε συνομιλίες με το Ισραήλ συνιστά «εθνικό αμάρτημα», προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να εντείνει τις ήδη βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει το έντονα πολωμένο πολιτικό σκηνικό που επικρατεί στη χώρα, τη στιγμή που η φιλοϊρανική οργάνωση βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, υποστήριξε ότι η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ της πρέσβειρας του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον και του Ισραηλινού ομολόγου της, δεν εκφράζει ούτε την εθνική ταυτότητα της χώρας, ούτε τη βούληση του λαού της.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση αυτή, που φιλοξενήθηκε από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αποτέλεσε την πρώτη απευθείας επαφή μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, δύο χωρών που τελούν σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948.

Παρότι και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν θετικό το κλίμα των συνομιλιών, το Ισραήλ είχε ήδη ξεκαθαρίσει πριν από τη συνάντηση ότι δεν επρόκειτο να συζητήσει το αίτημα του Λιβάνου για εκεχειρία στον πόλεμο που ξέσπασε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις σε ένδειξη στήριξης προς την Τεχεράνη.

Ο Φαντλάλα άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, διερωτώμενος αν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα και κατηγορώντας την ότι ακολουθεί μια πορεία που οδηγεί σε περαιτέρω εσωτερική διάσπαση. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση δεν έχει αποκομίσει κανένα ουσιαστικό όφελος από αυτές τις επαφές, πέρα από θετικά σχόλια, χωρίς να ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα.

Ο Φαντλάλα επανέλαβε ότι η Χεζμπολάχ επιδιώκει μια συνολική και διαρκή κατάπαυση του πυρός και όχι την επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, με σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις, όπως είχε συμβεί μετά τη συμφωνία εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024.

Την ίδια ώρα, το λιβανικό κράτος επιχειρεί να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ με ειρηνικά μέσα μετά τον πόλεμο του 2024. Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής του αφοπλισμού με τη βία ενέχει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης συγκρούσεων σε μια χώρα με βαριά ιστορία εμφυλίου πολέμου από το 1975 έως το 1990. Παρόμοιες κινήσεις το 2008 είχαν οδηγήσει σε σύντομη αλλά σοβαρή εσωτερική σύγκρουση. Στο μεταξύ, η σημερινή κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τη στρατιωτική δράση της Χεζμπολάχ, μετά τις επιθέσεις που πραγματοποίησε η οργάνωση κατά του Ισραήλ τον περασμένο μήνα.

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