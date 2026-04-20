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Γαλλία: Ο Εθνικός Συναγερμός προσελκύει τους επιχειρηματικούς κύκλους «τάζοντας» μείωση της γραφειοκρατίας
Ειδήσεις
14:22 - 20 Απρ 2026

Γαλλία: Ο Εθνικός Συναγερμός προσελκύει τους επιχειρηματικούς κύκλους «τάζοντας» μείωση της γραφειοκρατίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι ηγέτες της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά δεσμεύτηκαν τη Δευτέρα (20/4) να «απελευθερώσουν» τη γαλλική οικονομία, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά εμπόδια.      

«Οι κανονισμοί, που συχνά συσσωρεύονται χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση του αντίκτυπού τους, αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο κόστος για τους οικονομικούς φορείς […] και μειώνουν την αγοραστική δύναμη των Γάλλων πολιτών», έγραψαν σε κοινή τους επιστολή προς επιχειρηματικούς ηγέτες που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, η Λεπέν και ο Μπαρντελά θα αναθέσουν σε μια ομάδα στελεχών του Εθνικού Συναγερμού να συναντηθούν με επιχειρηματικά λόμπι και οργανώσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους. Στόχος τους θα είναι η κατάρτιση μιας λίστας «επιβλαβών» κανονισμών που θα καταργηθούν εάν η άκρα δεξιά έρθει στην εξουσία. Η ομάδα θα εξετάσει τόσο τους κανόνες της ΕΕ, όσο και της Γαλλίας.

«Στόχος μας είναι να καταρτίσουμε ένα ευρύ σχέδιο διατάγματος απλούστευσης, το οποίο θα δημοσιευθεί στην αρχή της θητείας μας, ώστε να απελευθερωθεί η γαλλική οικονομία και να ενισχυθεί η παραγωγή», ανέφεραν.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, έχοντας προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις ενόψει της προθεσμίας του 2027, ο Εθνικός Συναγερμός επιχειρεί να προσελκύσει την επιχειρηματική κοινότητα. Ο Μπαρντελά συναντάται τη Δευτέρα με ανώτατα στελέχη του κύριου επιχειρηματικού λόμπι της Γαλλίας, MEDEF, ενώ η Λεπέν συναντήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Παρίσι με τον πλουσιότερο άνθρωπο της χώρας, Μπερνάρ Αρνό, και άλλους κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι ηγέτες των επιχειρηματιών δεν έχουν ακόμη πειστεί. Σύμφωνα με στέλεχος που συμμετείχε στο δείπνο του Αρνό, η συνάντηση δεν αποτέλεσε ευκαιρία «σύσφιξης σχέσεων» με τη Λεπέν, αλλά μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων.

Πριν από αυτή τη στροφή προς πιο φιλικές προς τις επιχειρήσεις θέσεις, ο Εθνικός Συναγερμός είχε συχνά μια ασυνεπή και κατά καιρούς συγκεχυμένη οικονομική ατζέντα. Μετέβαλε τη στάση του σχετικά με την έξοδο από την ευρωζώνη και επανειλημμένα καταψήφισε μέτρα περικοπών δαπανών κατά τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2026, ενώ παράλληλα υποστήριζε ότι επιθυμεί τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Ωστόσο, με την τρέχουσα αυτή προσπάθεια, το κόμμα εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στους συντηρητικούς κύκλους της Ευρώπης, που επιδιώκουν την απλοποίηση των κανόνων και των κανονισμών με στόχο την τόνωση της οικονομίας της ΕΕ.

Στα μέλη της ομάδας που προετοιμάζει τη μείωση της γραφειοκρατίας περιλαμβάνεται και ο πρόσφατα διορισμένος σύμβουλος του Εθνικού Συναγερμού, Φρανσουά Ντυρβιέ. Ο Ντυρβιέ είχε προηγουμένως εργαστεί για τον Πιερ-Εντουάρ Στερέν, ο οποίος χρησιμοποιεί την περιουσία του για να προωθήσει μια φιλελεύθερη και κοινωνικά συντηρητική ατζέντα στη Γαλλία.

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