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«Συγγνώμη» από το Ισραήλ για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού στον Λίβανο
Ειδήσεις
17:11 - 20 Απρ 2026

«Συγγνώμη» από το Ισραήλ για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού στον Λίβανο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποστασιοποιήθηκε τη Δευτέρα (20/4) από την ενέργεια Ισραηλινού στρατιώτη που προκάλεσε ζημιές σε άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το Skynews,η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας το Σαββατοκύριακο, στην οποία φαίνεται στρατιώτης των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) να χρησιμοποιεί βαριοπούλα για να καταστρέψει το θρησκευτικό σύμβολο. Αναλυτές εκτιμούν ότι η εικόνα τραβήχτηκε στο χωριό Ντεμπέλ, περιοχή όπου ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ, της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Iran και έχει εκτοξεύσει ρουκέτες προς το Ισραήλ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «συγκλονίστηκε και λυπήθηκε» από το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι διατάχθηκε ποινική έρευνα και ότι θα επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στον υπαίτιο. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για την προσβολή που προκλήθηκε στους πιστούς, τόσο στον Λίβανο όσο και διεθνώς.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι διερευνά την υπόθεση, τονίζοντας πως η συμπεριφορά του στρατιώτη «είναι πλήρως ασύμβατη με τις αξίες» που διέπουν τις δυνάμεις του. Παράλληλα, δήλωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση του αγάλματος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σααρ χαρακτήρισε την πράξη «σοβαρή και ντροπιαστική», εκφράζοντας συγγνώμη προς όλους τους χριστιανούς που ένιωσαν προσβεβλημένοι.

Αντιδράσεις προκάλεσε το περιστατικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον πρέσβη Mike Huckabee να ζητά «άμεσες, αυστηρές και δημόσιες συνέπειες».

Σύμφωνα με τοπικό ιερέα, το κατεστραμμένο σύμβολο βρισκόταν σε μικρό προσκυνητάρι στην αυλή κατοικίας στο Ντεμπέλ. Το χωριό συγκαταλέγεται στις περιοχές του νότιου Λιβάνου όπου ο ισραηλινός στρατός διατηρεί παρουσία, παρά την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ.

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