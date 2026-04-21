Αισιοδοξία στην ΕΕ για συμβιβασμό με την Ουγγαρία στο θέμα της ουκρανικής χρηματοδότησης

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκή Ένωση συναντώνται σήμερα στο Λουξεμβούργο, εν μέσω προσδοκιών για άμεση πρόοδο στο ζήτημα του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο έχει μπλοκάρει η Ουγγαρία.

Αν και τυπικά οποιαδήποτε απόφαση για την αποδέσμευση των χρημάτων αναμένεται να ληφθεί αύριο σε συνεδρίαση των πρέσβεων της ΕΕ, η απερχόμενη κυβέρνηση στη Βουδαπέστη έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα άρει το βέτο της, εφόσον αποκατασταθεί η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, που έχει υποστεί ζημιές στο ουκρανικό έδαφος.

«Αναμένουμε ορισμένες θετικές αποφάσεις αύριο», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλλας κατά την άφιξή της στη συνάντηση των υπουργών.

Από την πλευρά του Κιέβου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Taras Kachka, τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται τα χρήματα το συντομότερο δυνατό, χαρακτηρίζοντάς τα «κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου».

Όπως ανέφερε, σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης προορίζεται για πολεμικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο ίδιος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με την υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ.

Ο Kachka εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ουκρανία θα καλύψει τα απαιτούμενα κριτήρια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικής παραχώρησης: την προσωρινή αποχή από χρηματοδότηση μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (CAP).

«Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό να υπογραφεί η συνθήκη ένταξης το επόμενο έτος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη να συμμορφωθεί ταχέως με όλες τις απαιτήσεις της ΕΕ, αποφεύγοντας να απαντήσει στο ενδεχόμενο ενδιάμεσης μορφής συμμετοχής.

Παρά την αισιοδοξία, ο σκεπτικισμός παραμένει έντονος εντός της Ένωσης ως προς τη διεύρυνση, ιδίως όσον αφορά μια ενδεχόμενη επιτάχυνση της ένταξης της Ουκρανίας.