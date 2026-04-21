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Αισιοδοξία στην ΕΕ για συμβιβασμό με την Ουγγαρία στο θέμα της ουκρανικής χρηματοδότησης
Ειδήσεις
16:24 - 21 Απρ 2026

Αισιοδοξία στην ΕΕ για συμβιβασμό με την Ουγγαρία στο θέμα της ουκρανικής χρηματοδότησης

Reporter.gr Newsroom
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Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκή Ένωση συναντώνται σήμερα στο Λουξεμβούργο, εν μέσω προσδοκιών για άμεση πρόοδο στο ζήτημα του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο έχει μπλοκάρει η Ουγγαρία.

Αν και τυπικά οποιαδήποτε απόφαση για την αποδέσμευση των χρημάτων αναμένεται να ληφθεί αύριο σε συνεδρίαση των πρέσβεων της ΕΕ, η απερχόμενη κυβέρνηση στη Βουδαπέστη έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα άρει το βέτο της, εφόσον αποκατασταθεί η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, που έχει υποστεί ζημιές στο ουκρανικό έδαφος.

«Αναμένουμε ορισμένες θετικές αποφάσεις αύριο», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλλας κατά την άφιξή της στη συνάντηση των υπουργών.

Από την πλευρά του Κιέβου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Taras Kachka, τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται τα χρήματα το συντομότερο δυνατό, χαρακτηρίζοντάς τα «κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου».

Όπως ανέφερε, σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης προορίζεται για πολεμικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο ίδιος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με την υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ.

Ο Kachka εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ουκρανία θα καλύψει τα απαιτούμενα κριτήρια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικής παραχώρησης: την προσωρινή αποχή από χρηματοδότηση μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (CAP).

«Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό να υπογραφεί η συνθήκη ένταξης το επόμενο έτος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη να συμμορφωθεί ταχέως με όλες τις απαιτήσεις της ΕΕ, αποφεύγοντας να απαντήσει στο ενδεχόμενο ενδιάμεσης μορφής συμμετοχής.

Παρά την αισιοδοξία, ο σκεπτικισμός παραμένει έντονος εντός της Ένωσης ως προς τη διεύρυνση, ιδίως όσον αφορά μια ενδεχόμενη επιτάχυνση της ένταξης της Ουκρανίας.

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