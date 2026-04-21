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Άρης: Νέα οργανικά μόρια αποκαλύπτουν πιθανά «θεμέλια ζωής» δισεκατομμυρίων ετών
Ειδήσεις
20:30 - 21 Απρ 2026

Άρης: Νέα οργανικά μόρια αποκαλύπτουν πιθανά «θεμέλια ζωής» δισεκατομμυρίων ετών

Reporter.gr Newsroom
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Η αποστολή του ρόβερ Curiosity της NASA στον Άρη εντόπισε επτά οργανικές ενώσεις σε πετρώματα κοντά στον ισημερινό του πλανήτη, πέντε από τις οποίες δεν είχαν παρατηρηθεί ξανά στον Άρη.

Ερευνητές που δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications την Τρίτη ανέφεραν ότι το πείραμα υπέδειξε επίσης την παρουσία μιας ακόμη οργανικής ένωσης με δομή παρόμοια με εκείνη των πρόδρομων μορίων του DNA, δηλαδή του μορίου που μεταφέρει τη γενετική πληροφορία στους ζωντανούς οργανισμούς στη Γη.

Ωστόσο, οι επιστήμονες τόνισαν ότι οι οργανικές αυτές ενώσεις —μόρια που αποτελούνται κυρίως από άτομα άνθρακα συνδεδεμένα με άλλα στοιχεία και αποτελούν τη βάση της ζωής στη Γη— θα μπορούσαν να έχουν σχηματιστεί και μέσω μη βιολογικών διεργασιών.

Περισσότερες ενδείξεις ότι ο Άρης ίσως ήταν κάποτε κατοικήσιμος

Όπως και η Γη και οι υπόλοιποι πλανήτες του ηλιακού συστήματος, ο Άρης πιστεύεται ότι σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Στα πρώτα στάδια της ιστορίας του ήταν θερμότερος και πιο υγρός σε σχέση με το σημερινό ψυχρό και ξηρό περιβάλλον του.

Και τα δύο ρόβερ της NASA στον Άρη, τα Curiosity και Perseverance, έχουν εντοπίσει οργανικά υλικά στον πλανήτη.

Το Curiosity εξερευνούσε τον τεράστιο κρατήρα Gale Crater, ο οποίος θεωρείται ότι δημιουργήθηκε από πρόσκρουση μετεωρίτη και ότι κάποτε αποτελούσε λίμνη που σήμερα έχει αποξηρανθεί. Η αφθονία αργίλου στην περιοχή Glen Torridon υποδηλώνει ότι στο παρελθόν υπήρχε εκεί νερό. Ο μετεωρίτης θα μπορούσε να είχε μεταφέρει οργανική ύλη στον πλανήτη, ενώ το νερό θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή της.

«Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε ότι ο Άρης φιλοξένησε ποτέ ζωή, αλλά τα ευρήματά μας ενισχύουν περαιτέρω τις ενδείξεις ότι ήταν ένας κατοικήσιμος κόσμος την εποχή που εμφανίστηκε η ζωή στη Γη», δήλωσε η Amy Williams, αστροβιολόγος και πλανητική επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Για να είμαστε σαφείς, δεν βρήκαμε αποδείξεις ζωής με αυτή τη μελέτη, αλλά προσδιορίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα δομικά μόρια που υπήρχαν στον Άρη», πρόσθεσε.

Τα δομικά στοιχεία της ζωής διατηρημένα για δισεκατομμύρια χρόνια

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα δείγματα πετρωμάτων που αναλύθηκαν έχουν ηλικία τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμυρίων ετών. Το Curiosity, το οποίο προσεδαφίστηκε στον Άρη το 2012, συνέλεξε τα συγκεκριμένα δείγματα το 2020.

Ένα από τα μόρια που εντοπίστηκαν, το βενζοθειοφαίνιο, έχει επίσης βρεθεί σε μετεωρίτες και αστεροειδείς.

«Το ίδιο υλικό που έπεσε στον Άρη μέσω μετεωριτών έπεσε και στη Γη, και πιθανότατα παρείχε τα δομικά στοιχεία για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε», είπε η Williams. «Βλέπουμε τα δομικά στοιχεία της ζωής — προ-βιοτική χημεία στον Άρη — να έχουν διατηρηθεί σε αυτά τα πετρώματα για δισεκατομμύρια χρόνια».

Η άργιλος μπορεί να διατηρεί τέτοιες οργανικές ενώσεις καλύτερα από άλλα ορυκτά, γεγονός που εξηγεί γιατί η περιοχή επιλέχθηκε για έρευνα. Το Curiosity μετέφερε επίσης μια χημική ουσία που μπορεί να διασπά οργανική ύλη ώστε να αναλυθεί η σύστασή της — μια δοκιμή που δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ εκτός Γης.

Η Williams σημείωσε ότι ένα ακόμη μόριο που εντοπίστηκε και περιέχει άζωτο «αποτελεί πρόδρομο για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται τελικά το DNA».

Παρόλα αυτά, δεν ήταν δυνατό να καθοριστεί αν η οργανική ύλη προήλθε από γεωλογικές διεργασίες, από υλικό που έφτασε μέσω μετεωριτών ή από μορφές ζωής. Ωστόσο, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι, αν υπήρχε πολύπλοκη οργανική ύλη από ζωή στον Άρη, θα μπορούσε να ανιχνευθεί με τα σημερινά και τα μελλοντικά όργανα των ρόβερ.

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