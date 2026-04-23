Δανία: Σύγκρουση τρένων με δεκάδες τραυματίες – Τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ των περιοχών Hillerød και Kagerup, βόρεια της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση σημειώθηκε με σχετικά υψηλή ταχύτητα. Η παρακείμενη οδική αρτηρία αναμένεται να παραμείνει κλειστή για αρκετές ώρες, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πολλά ασθενοφόρα.
Ο επικεφαλής των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο TV 2 ότι, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, αν και καταγράφονται αρκετοί τραυματισμοί.
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