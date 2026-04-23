Δανία: Σύγκρουση τρένων με δεκάδες τραυματίες – Τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση

Στη Δανία δύο τρένα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, ενώ το ακριβές μέγεθος της καταστροφής παραμένει μέχρι στιγμής ασαφές. Ο δανικός τηλεοπτικός σταθμός TV 2 μεταδίδει ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 17, εκ των οποίων τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ των περιοχών Hillerød και Kagerup, βόρεια της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση σημειώθηκε με σχετικά υψηλή ταχύτητα. Η παρακείμενη οδική αρτηρία αναμένεται να παραμείνει κλειστή για αρκετές ώρες, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πολλά ασθενοφόρα.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο TV 2 ότι, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, αν και καταγράφονται αρκετοί τραυματισμοί.

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