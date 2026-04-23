Διπλό μήνυμα από την ΕΕ: 90 δισ. στην Ουκρανία και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ, η οποία επιχειρεί να κινηθεί ταυτόχρονα σε δύο κατευθύνσεις: αφενός να ενισχύσει οικονομικά και πολιτικά το Κίεβο, αφετέρου να αυξήσει την πίεση προς τη Μόσχα. Όπως σημείωσε σε ξεχωριστή του τοποθέτηση ο António Costa, οι δύο αυτές παράμετροι αποτελούν τους βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής προσέγγισης με στόχο μια «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία.

Η έγκριση του δανείου έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ουκρανική οικονομία, η οποία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις συνέπειες του πολέμου, ενώ το νέο πακέτο κυρώσεων σηματοδοτεί τη συνέχιση – και ενδεχομένως την εντατικοποίηση – της ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στη Ρωσία.

Με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση οικονομικής στήριξης και περιοριστικών μέτρων, οι Βρυξέλλες επιχειρούν να στείλουν σαφές μήνυμα για τη σταθερότητα της στάσης τους, διατηρώντας την ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη ενός εταίρου και την άσκηση πίεσης σε έναν αντίπαλο.