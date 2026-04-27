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Καναδάς: Λανσάρει πρώτο κρατικό επενδυτικό ταμείο $18,4 δισ. για έργα-μαμούθ και ενίσχυση της οικονομίας
Ειδήσεις
23:10 - 27 Απρ 2026

Καναδάς: Λανσάρει πρώτο κρατικό επενδυτικό ταμείο $18,4 δισ. για έργα-μαμούθ και ενίσχυση της οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Καναδάς προχωρά στη δημιουργία του πρώτου κρατικού επενδυτικού ταμείου του, ύψους 25 δισ. καναδικών δολαρίων (περίπου 18,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ), όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, σε μια κίνηση που εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της οικονομικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Το νέο ταμείο, με την ονομασία «Canada Strong Fund», θα αποτελέσει τον πρώτο θεσμοθετημένο κρατικό επενδυτικό μηχανισμό αυτού του είδους για τον Καναδά και θα χρηματοδοτεί μεγάλης κλίμακας έργα εθνικής σημασίας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι η ενίσχυση των υποδομών και η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω συνεργασιών με τον επιχειρηματικό τομέα.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να καταστήσει τον Καναδά «την ισχυρότερη οικονομία της G7», σε μια περίοδο αυξημένων εμπορικών πιέσεων και εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την επιβολή δασμών από τον πρόεδρο Donald Trump σε βασικούς καναδικούς εξαγωγικούς τομείς.

Όπως εξήγησε, το ταμείο θα στηρίξει αρχικά 15 μεγάλα έργα υποδομών, ενώ σε βάθος χρόνου θα ενισχύεται μέσω επανεπένδυσης αποδόσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών μέσω επενδυτικών προϊόντων λιανικής.

Ο Καναδός πρωθυπουργός σημείωσε ότι πολλές χώρες με ισχυρή οικονομία και πλούσιους φυσικούς πόρους, όπως η Νορβηγία, διαθέτουν ήδη αντίστοιχα κρατικά επενδυτικά ταμεία, υπογραμμίζοντας ότι ο Καναδάς μέχρι σήμερα δεν είχε αναπτύξει έναν τέτοιο μηχανισμό.

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