Παγκόσμια Τράπεζα: «Ενεργειακό σοκ» το 2026 με άνοδο 24% στις τιμές λόγω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει σημαντική άνοδο στις τιμές της ενέργειας για το 2026, καθώς η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις αγορές.

Σύμφωνα με την έκθεση για τις αγορές εμπορευμάτων, οι τιμές ενέργειας αναμένεται να αυξηθούν κατά 24% το 2026, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο πριν από την εισβολή της Ρωσία στην Ουκρανία, εφόσον οι έντονες αναταράξεις που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή περιοριστούν έως τον Μάιο.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών, οι τιμές ενδέχεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, καθώς οι διαταραχές στην προσφορά ενέργειας θα μπορούσαν να παραταθούν.

Στο βασικό σενάριο της έκθεσης, οι όγκοι μεταφοράς μέσω του κρίσιμου Στενό του Ορμούζ αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά κοντά στα προπολεμικά επίπεδα έως τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η Παγκόσμια Τράπεζα τονίζει ότι οι κίνδυνοι παραμένουν σαφώς προσανατολισμένοι προς υψηλότερες τιμές.

Συνολικά, οι τιμές των εμπορευμάτων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 16% το 2026, με την άνοδο να τροφοδοτείται από την ενέργεια, τα λιπάσματα και τα βιομηχανικά μέταλλα.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι καθυστερήσεις στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ–Ιράν επιτείνουν την αβεβαιότητα στις αγορές. Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Η Παγκόσμια Τράπεζα σημειώνει ότι μέσω του Στενού του Ορμούζ διακινείται περίπου το 35% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού πετρελαίου, γεγονός που καθιστά την περιοχή κρίσιμο κόμβο για την παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία.

Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει ήδη σημαντική άνοδο, ενώ προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 86 δολάρια το βαρέλι το 2026, έναντι 69 δολαρίων το 2025. Σε ένα πιο δυσμενές σενάριο, με περαιτέρω ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 115 δολάρια το βαρέλι.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ίντερμιτ Γκιλ, προειδοποιεί ότι ο πόλεμος επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία σε διαδοχικά κύματα, ξεκινώντας από την ενέργεια και καταλήγοντας στον πληθωρισμό και το κόστος δανεισμού, με δυσανάλογο αντίκτυπο στις φτωχότερες χώρες.

Ιδιαίτερη πίεση αναμένεται και στην αγορά τροφίμων, καθώς οι τιμές των λιπασμάτων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 31% το 2026, οδηγώντας σε άνοδο του κόστους παραγωγής και σε περαιτέρω επισιτιστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, έως και 45 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια εάν η σύγκρουση παραταθεί.

Ο πληθωρισμός στις αναπτυσσόμενες οικονομίες εκτιμάται ότι θα φτάσει κατά μέσο όρο το 5,1% το 2026, ενώ σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης μπορεί να αγγίξει το 5,8%. Παράλληλα, η οικονομική ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 3,6%, χαμηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.