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Κίνα: Σημάδια ανάκαμψης για τις κρατικές τράπεζες στο α’ τρίμηνο
Ειδήσεις
12:59 - 29 Απρ 2026

Κίνα: Σημάδια ανάκαμψης για τις κρατικές τράπεζες στο α’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Σημάδια σταθεροποίησης και ήπιας ανάκαμψης καταγράφονται στον τραπεζικό κλάδο της Κίνας, καθώς οι μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες εμφανίζουν επιτάχυνση της κερδοφορίας τους στο πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο πίεσης στα περιθώρια.

Η Industrial and Commercial Bank of China ανακοίνωσε αύξηση καθαρών κερδών κατά 3,3%, φτάνοντας τα 86,9 δισ. γουάν (περίπου 12,7 δισ. δολάρια), καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενίσχυση από τα τέλη του 2022, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο χρηματιστήριο.

Αντίστοιχα, η Agricultural Bank of China εμφάνισε άνοδο κερδών κατά 4,5%, η Bank of Communications κατά 3,1%, ενώ η China Construction Bank κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 3,5%.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων αποδίδεται κυρίως στην ανάκαμψη των εσόδων από προμήθειες, λόγω της βελτίωσης των αγορών, αλλά και στη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων, που συνέβαλε στη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους. Παράλληλα, τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια και οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέμειναν συνολικά σταθεροί σε επίπεδο κλάδου.

Ωστόσο, οι διαρθρωτικές προκλήσεις παραμένουν. Η κερδοφορία εξακολουθεί να πιέζεται από την πολιτική του Πεκίνου, το οποίο κατευθύνει τα κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη στήριξη της οικονομίας μέσω χαμηλού κόστους χρηματοδότησης και μεγαλύτερης ανοχής σε προβληματικά δάνεια.

Το δυσμενές περιβάλλον, με ιστορικά χαμηλά περιθώρια και συνεχιζόμενες πιέσεις στην ποιότητα του ενεργητικού, έχει οδηγήσει τις αρχές στην υιοθέτηση μέτρων ενίσχυσης. Τον Μάρτιο ανακοινώθηκε σχέδιο έκδοσης ειδικών κρατικών ομολόγων, με στόχο την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης των μεγαλύτερων τραπεζών και τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συνολικού μεγέθους περίπου 70 τρισ. δολαρίων.

Παρά το συγκρατημένο ξεκίνημα της χρονιάς, αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για το υπόλοιπο του 2026. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας δεν αναμένεται να προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων ή υποχρεωτικών αποθεματικών, καθώς η ενεργειακή κρίση που σχετίζεται με τον πόλεμο στο Ιράν εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι προοπτικές των τραπεζικών εσόδων θα βελτιωθούν, καθώς οι πιέσεις στα περιθώρια υποχωρούν και τα έσοδα από προμήθειες σταθεροποιούνται. Η προσαρμογή των επιτοκίων καταθέσεων και η αποκλιμάκωση του ανταγωνισμού στη δανειοδότηση αναμένεται να στηρίξουν τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια μέσα στο έτος.

Παράλληλα, αναμένεται σταθεροποίηση και στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού. Σύμφωνα με τη Fitch Ratings, οι κινεζικές τράπεζες υιοθετούν πιο συντηρητική στάση στην πιστωτική επέκταση, ενώ ενισχύουν τις προσπάθειες διαχείρισης και εκκαθάρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συνολικής σταθερότητας των ισολογισμών τους.

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